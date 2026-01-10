Turismo en Ushuaia: esta es la pingüinera que representa un planazo para el visitar en enero 2026

Las visitas solo son posibles entre octubre y marzo, durante la temporada de nidificación, y es una experiencia única para hacer.

Es uno de los tours más atractivos del turismo en Ushuaia en verano.

En el mítico Canal Beagle , cerca de la ciudad de Ushuaia , se encuentra uno de los santuarios naturales más fascinantes de la Patagonia: la Pingüinera de Isla Martillo . Este rincón remoto de la provincia de Tierra del Fuego es uno de los pocos lugares en el mundo donde los visitantes pueden observar colonias de pingüinos en su hábitat natural de manera respetuosa y, en algunos casos, caminando a pocos metros de ellos.

Isla Martillo forma parte de la histórica Estancia Harberton y se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la fauna silvestre que visitan el extremo sur de Argentina durante el verano 2026. Es importante tener en cuenta que las visitas hacia este lugar se realizan entre octubre y marzo , ya que es el período en el que los pingüinos están en la isla.

La isla se sitúa en el Canal Beagle, al este de Ushuaia, aproximadamente a 85 kilómetros del centro de la ciudad .

Se encuentra frente a las costas de la Estancia Harberton, cerca del paso que conecta el Canal Beagle con el Océano Atlántico. Ushuaia está a unos 3.100 kilómetros de Buenos Aires, y el acceso a la isla se realiza exclusivamente desde la capital fueguina.

Existen dos formas principales de conocer la pingüinera, y la elección depende de qué tan cerca quieras estar. La primera es la navegación por el Canal Beagle.

En esta modalidad, los turistas permanecen en la embarcación y observan a los pingüinos desde la cubierta. Por lo tanto, quienes quieran tener un acercamiento mayor con ellos en su hábitat natural, deberán optar por la opción del tour terrestre.

Se trata de la experiencia más exclusiva; un grupo reducido de personas desembarca en la isla junto a guías especializados. Allí se recorren senderos delimitados que permiten observar los nidos y el comportamiento de pingüinos Magallánicos y Papúas a muy corta distancia, sin interferir en su ciclo de vida.

Cabe mencionar que la caminata por la isla tiene un cupo diario muy limitado para proteger el ecosistema, por lo que se recomienda reservar con semanas de antelación. Debe ser un viaje con planificación.

Cómo llegar a la Pingüinera Isla Martillo

Para realizar la caminata, el trayecto suele ser combinado. Primero es necesario viajar desde Ushuaia por la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Complementaria J hasta la Estancia Harberton. El camino ofrece paisajes espectaculares de árboles "bandera" y valles fueguinos.

Luego hay que realizar el cruce náutico. Desde el muelle de la estancia, se toma un gomón semirrígido que cruza a los visitantes a la isla en apenas 15 minutos. Los catamaranes parten del puerto de Ushuaia y pasan por el Faro Les Eclaireurs y la Isla de los Lobos, llegando finalmente a la costa de Isla Martillo.