Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa a la que se puede acceder solo por un túnel secreto Este pueblo costero del partido de Tres Arroyos tiene para ofrecer tranquilidad, naturaleza agreste y una infraestructura particular que incluye un paso subterráneo hacia el mar.







Ofrece una muy buena experiencia para descansar a más de 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Balneario Reta Oficial

Reta es una localidad costera del partido de Tres Arroyos ubicada a 580 kilómetros de Buenos Aires.

Se caracteriza por sus médanos imponentes, vegetación exuberante y playas de arena fina con aguas templadas.

Su principal curiosidad arquitectónica es un túnel subterráneo que conecta el centro del pueblo con la zona de playa, facilitando el acceso peatonal de manera pintoresca.

Cuenta con el Museo de la Yerba Mate y cercanía a playas aledañas como Claromecó con su faro de 54 metros y Orense con el balneario Punta Desnudez. Reta es una excelente opción para los que prefieren alejarse del ruido urbano y de las grandes ciudades turísticas de la Costa Atlántica bonaerense. Esta joya costera, situada a más de 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires en el partido de Tres Arroyos, se distingue por su entorno agreste conformado por imponentes médanos y una abundante vegetación que rodea sus playas de arenas finas. Las aguas templadas y el paisaje crean el escenario perfecto para quienes buscan desconexión total y contacto directo con la naturaleza.

Una de las particularidades más curiosas de esta localidad es su túnel subterráneo que vincula el centro del pueblo con la zona de playa, proporcionando un acceso peatonal pintoresco y distintivo. El balneario se destaca además como punto estratégico para el avistaje de aves, especialmente durante las primeras horas del día cuando el amanecer revela la diversidad de especies que habitan la región.

La desembocadura del Río Quequén Salado representa otro de los puntos imperdibles, funcionando como espacio ideal tanto para la pesca deportiva como para la contemplación del horizonte marino.

El compromiso ambiental de Reta se materializa en una laguna donde conviven aguas dulces y saladas que constituye la primera área protegida del partido de Tres Arroyos. Este ecosistema único contiene diversas especies que eligen la zona para anidar y reproducirse, transformando el lugar en un paraíso para los fanáticos del ecoturismo que se extiende sobre 1.100 hectáreas preservadas.

Reta TripAdvisor Dónde queda Reta Reta es una localidad del partido de Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires, ubicada a solo 80 kilómetros de la cabecera del partido bonaerense. Esta joya costera se encuentra situada a 580 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación cercana a un centro urbano importante garantiza acceso a servicios en caso de necesidad, mientras mantiene la tranquilidad característica de los pueblos costeros más pequeños y alejados del turismo masivo.

Qué puedo hacer en Reta Las actividades y atractivos disponibles en esta localidad costera son variados: Disfrutar de sus hermosas y tranquilas playas de arena fina con aguas templadas, ideales para el descanso absoluto en contacto con la naturaleza.

Atravesar el túnel subterráneo que conecta el centro del pueblo con la zona de playa, una curiosidad arquitectónica que hace más fácil el acceso peatonal de forma pintoresca.

Realizar avistaje de aves, especialmente durante los amaneceres cuando las especies muestran mayor actividad en la región.

Visitar la desembocadura del Río Quequén Salado para practicar pesca deportiva o simplemente contemplar el horizonte marino.

Explorar la albufera, primera área protegida del partido de Tres Arroyos, donde conviven aguas dulces y saladas en un ecosistema único que resguarda especies en peligro de extinción.

Recorrer las 1.100 hectáreas de la Reserva Natural Municipal que preserva el ecosistema de dunas y alberga cientos de aves.

Conocer el Museo de la Yerba Mate, único en su tipo dentro de la provincia de Buenos Aires.

Visitar la biblioteca "Un mundo de libros" para sumergirse en la historia y cultura local.

Explorar el Museo de historia y arqueología Mulazzi y el Museo de artes MUTABA.

Visitar Claromecó, playa cercana característica elegida por pescadores, que cuenta con el Faro de Claromecó de 54 metros de altura y 8 metros de diámetro, uno de los más grandes de Sudamérica.

Recorrer la Estación Forestal Ingeniero Paolucci donde se ubica la Reserva Natural Municipal de Claromecó y las Siete Cascadas.

Conocer Orense y su famoso balneario Punta Desnudez.

Descubrir la historia de Salto de Christian, lugar que recuerda la leyenda de Christian Madsen, pescador que escapó de un barco que trasladaba presos.

Visitar el Molino Holandés, edificio clásico de estilo holandés que rinde homenaje a las primeras comunidades de inmigrantes radicadas en Tres Arroyos. Reta Tripin Argentina Cómo llegar a Reta Para acceder a Reta desde la Ciudad de Buenos Aires se puede realizar el viaje en auto particular tomando la Ruta Nacional 3 hasta llegar a Tres Arroyos y luego continuar por el Camino Provincial 108-08 hasta este refugio costero, completando un trayecto de aproximadamente seis horas que cubre los 580 kilómetros de distancia. También existe la opción de viajar en micros de larga distancia que conectan la capital con esta localidad costera, ofreciendo una alternativa para quienes no deseen manejar. La cercanía de Reta con la cabecera del partido, a solo 80 kilómetros, hace más fácil el acceso desde diferentes puntos de la región bonaerense.