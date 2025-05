Turismo en Argentina: el pequeño pueblito que mezcla naturaleza con industria

En un rincón de Traslasierra, hay un lugar que sorprende con un dique sereno, arroyos sanadores y un legado industrial que no pasa desapercibido.

No se trata de una postal armada para turistas ni de un polo fabril a toda máquina. Las Tapias funciona como una mezcla particular: su entorno ofrece arroyos de agua cristalina que bajan con fuerza desde la montaña, mientras que sus calles alojan ladrillos con sello local que viajan por todo el país. Así, el agua y el barro construyen una identidad que no se copia ni se encuentra fácilmente en otros rincones del mapa argentino.