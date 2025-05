Vacaciones en Córdoba 2025: el destino que te va a enamorar cada vez que vayas

A la vera del lago y envuelta por sierras, hay una ciudad que parece no tomarse un respiro. No por el ruido, sino por la energía que flota en el aire. Villa Carlos Paz, en Córdoba, no necesita presentación, pero aún así, sorprende con cada visita. Una mezcla de naturaleza viva, actividad constante y ese “no sé qué” que hace que nadie se aburra.