Truco casero: qué podés agregarle al mate para evitar la acidez

El mate forma parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas, pero su consumo no siempre es compatible con ciertos problemas digestivos.

El mate forma parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas, pero su consumo no siempre es compatible con ciertos problemas digestivos . Desde la perspectiva médica, no suele recomendarse a quienes padecen acidez o ardor estomacal, al igual que ocurre con otras bebidas como el café, el té o las gaseosas.

Para quienes no pueden imaginar un día sin mate, renunciar a él puede ser difícil. No obstante, existen soluciones para quienes experimentan acidez luego de su consumo. Ajustes simples como evitar el agua excesivamente caliente, elegir yerbas más suaves o con hierbas digestivas, y no tomarlo en ayunas, pueden ayudar a minimizar el malestar. Estos cambios permiten mantener el hábito sin perjudicar la salud digestiva.