La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo perfecto para conocer en el finde largo de noviembre

A solo dos horas de la Ciudad, este destino combina historia, aire de campo y una fiesta tradicional donde sobran el mate y las tortas negras.

En Navarro, todos los años, se celebra la Fiesta del Mate y la Torta Negra.

El próximo fin de semana largo de noviembre se presenta como una oportunidad ideal para hacer una pausa y cambiar de aire sin ir demasiado lejos. Entre las tantas opciones que ofrece la Provincia, Navarro se destaca por su ambiente rural, sus costumbres intactas y su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de esos pueblos donde el tiempo parece correr distinto, con calles tranquilas, vecinos amables y una plaza que todavía funciona como punto de encuentro.

Viajar a Córdoba: la capilla escondida que es considerada como la mejor obra religiosa del mundo

Este destino de unos 20 mil habitantes invita a quienes buscan descansar, pero también a quienes disfrutan de las fiestas populares. En los últimos años, Navarro cobró protagonismo con su Fiesta del Mate y la Torta Negra , una celebración que combina gastronomía, música y tradición. El evento se realiza en la localidad de Las Marianas, dentro del partido de Navarro, y reúne a emprendedores, artistas locales y visitantes de toda la región.

Además de la fiesta, el pueblo conserva un encanto propio de las viejas localidades bonaerenses: pulperías, almacenes de campo y antiguas casonas que parecen detenidas en el tiempo. Es el tipo de escapada donde se puede tomar mate bajo los árboles, caminar sin apuro y disfrutar de un buen asado al aire libre.

Navarro está ubicado a unos 125 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires , dentro de la provincia bonaerense. El viaje en auto toma alrededor de dos horas y atraviesa paisajes típicos de la llanura pampeana: campos, arboledas y caminos que se tiñen de verde tras las lluvias.

El pueblo es la cabecera del partido del mismo nombre y forma parte de la región turística conocida como “Campos, lagunas y pueblos”. Su cercanía lo convierte en un destino elegido tanto para escapadas de fin de semana como para pasar el día.

Qué puedo hacer en Navarro

Uno de los grandes atractivos es su laguna, un espejo de agua de 220 hectáreas rodeado de naturaleza, ideal para pescar, andar en kayak o simplemente hacer un picnic. A su alrededor hay campings, parrillas y paradores donde se pueden probar platos caseros.

También vale la pena visitar el Museo Histórico “Dorrego”, que conserva objetos y documentos sobre la fundación del pueblo y su pasado gauchesco. Los más curiosos pueden acercarse al Cementerio de los Federalistas, donde descansan soldados de las guerras civiles del siglo XIX.

Durante los fines de semana largos, la agenda local se llena de propuestas: ferias de productores, domas, bailes y peñas. Y si la visita coincide con la Fiesta del Mate y la Torta Negra, el plan es redondo: mate caliente, música en vivo y el clásico aroma a pan recién hecho que inunda todo el lugar.

NAVARRO- WIKIPEDIA

Cómo llegar a Navarro

Desde Buenos Aires se puede llegar por la Ruta Provincial 205 hasta la localidad de Lobos y luego tomar la Ruta 41 hacia Navarro. En auto, el trayecto demora entre una hora y media y dos, dependiendo del tránsito.