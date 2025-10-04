Truco casero: así podés eliminar el sarro de tus dientes en pocos minutos Existe un té que ayuda a combatir bacterias y cuidar encías. Un método simple que se suma a la higiene dental cotidiana. Por







El té verde se destaca entre las opciones más consumidas y accesibles. Freepik

Eliminar el sarro de manera natural es posible con remedios fáciles de preparar que pueden aplicarse en casa. Entre las alternativas más efectivas se encuentra una infusión muy popular que, gracias a sus propiedades antioxidantes y vitaminas, ayuda a reducir la acumulación de bacterias en la boca y a mantener las encías en buen estado.

Las infusiones son bebidas presentes en la rutina de millones de personas alrededor del mundo. Cada variedad ofrece beneficios distintos, como favorecer la digestión o hasta colaborar con el control del colesterol o el azúcar en sangre. Sin embargo, además de sus ventajas conocidas para la salud en general, algunas también tienen aplicaciones directas en el cuidado bucal, algo muy útil para la higiene diaria.

El té verde se destaca entre las opciones más consumidas y accesibles. Más allá de su fama como acelerador del metabolismo y estimulante natural, sus compuestos activos también pueden ser utilizados como apoyo en la prevención del sarro y la inflamación gingival, sumando un beneficio extra a esta bebida tan común.

Te verde Freepik

Cómo es el truco para eliminar el sarro de tus dientes El té verde contiene catequinas, vitamina C, vitamina E y compuestos fenólicos que le otorgan una acción antibacteriana. Estas sustancias ayudan a frenar el crecimiento de microorganismos responsables de la placa dental y, al mismo tiempo, calman la inflamación de las encías. De esta forma, su consumo regular puede contribuir a mantener la boca más limpia y prevenir la formación de sarro.