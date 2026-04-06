Tiene una cascada de ensueño: el pueblo poco conocido cerca de Buenos Aires para visitar en otoño

Un destino bonaerense con paisajes naturales, sierras y recorridos tranquilos se posiciona como alternativa ideal para un viaje de abril.

Tornquist es uno de los pueblos poco conocidos cerca de Buenos Aires que sorprende por su cascada de ensueño y su entorno serrano , ideal para visitar en otoño. Ubicado en el sudoeste bonaerense, combina naturaleza, tranquilidad y propuestas al aire libre.

Se destaca por sus cascadas naturales dentro de una reserva protegida.

A 587 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece una escapada distinta entre sierras.

El pueblo de Salta que tiene su costado colonial y su encanto natural

Lejos del clásico paisaje pampeano, este destino en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires ofrece sierras, senderos y reservas naturales que cambian de color en abril , convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan desconectarse durante un fin de semana .

En los últimos años, el crecimiento del turismo interno impulsó a localidades como esta, que suman infraestructura básica pero mantienen su identidad rural, atrayendo tanto a familias como a viajeros que priorizan el contacto con la naturaleza.

Tornquist se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires , a unos 587 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 76 kilómetros de Bahía Blanca . Es la cabecera del partido homónimo y forma parte de una región serrana junto a destinos como Sierra de la Ventana y Villa Ventana , reconocidos por su geografía y propuestas de turismo activo.

Las cascadas de la Reserva Sierras Grandes son uno de los principales atractivos del destino.

El pueblo combina espacios urbanos tranquilos con atractivos naturales. En el centro, la plaza principal ofrece un entorno arbolado con lago artificia l, ideal para caminatas relajadas. Uno de los puntos destacados es el Monte Calvario , con su tradicional recorrido de estaciones y una cruz emblemática que domina el paisaje.

Sin embargo, el mayor atractivo se encuentra en la Reserva Natural Sierras Grandes, donde se pueden recorrer senderos que conducen a cascadas como San Bernardo, Grande y Escondida. Durante el otoño, el entorno se vuelve especialmente pintoresco por los tonos ocres y rojizos de la vegetación.

Además, los circuitos permiten apreciar vistas panorámicas de las sierras, con recorridos accesibles para distintos niveles de experiencia.

Cómo llegar a Tornquist

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur y luego conectar con la Ruta Nacional 33. El recorrido total es de aproximadamente 587 kilómetros, lo que implica entre 6 y 7 horas de viaje según el tránsito y las paradas.

PARQUE PROVINCIAL TORNQUIST- Tornquist forma parte de una región serrana junto a destinos como Sierra de la Ventana y Villa Ventana. COMARCA TURISTICA

A lo largo del trayecto, el paisaje evoluciona desde las llanuras típicas de la provincia hasta la aparición de las sierras, marcando el ingreso a una de las zonas más singulares del territorio bonaerense.