Tiene pocos habitantes, está cerquita de Buenos Aires y tiene fiambres de campo deliciosos

Dónde queda este bello pueblo provinciano. Descrubrí la Provincia

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Uno de ellos es Altamira, una localidad que cuenta con apenas 300 habitantes, pero su energía transmite paz y tranquilidad, una antítesis del ritmo de la ciudad. De hecho, el eslogan que los propios vecinos eligieron para definirse “Altamira, pueblo lento”, una sensación que se mantiene vigente.

En los 90' el turismo había decaído por la cancelación de los servicios del Ferrocarril General Belgrano y el cierre de la fábrica de ladrillos Corinema, que era el motor económico del pueblo. Sin embargo, Altamira no bajó los brazos, y se sumó al Programa Pueblos Turísticos y, desde mayo de 2023, recibe al primer tren turístico de Buenos Aires, que parte desde Mercedes y hace escala en el pueblo antes de seguir hasta Tomás Jofré.

Dónde queda Altamira Altamira se encuentra en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se encuentra a 90 kilómetros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un viaje de dos horas.

Qué puedo hacer en Altamira Altamira cuenta con diversos atractivos para visitar durante su estadía: