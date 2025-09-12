12 de septiembre de 2025 Inicio
Tiene pocos habitantes, está cerquita de Buenos Aires y tiene fiambres de campo deliciosos

A pesar de sufrir un traspié en la década del 90', esta localidad se supo reinventar y hoy en día es un destino imperdible.

Dónde queda este bello pueblo provinciano.

Dónde queda este bello pueblo provinciano.

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Molinos es un rincón que combina historia, cultura y paisajes de una forma difícil de olvidar.
Uno de ellos es Altamira, una localidad que cuenta con apenas 300 habitantes, pero su energía transmite paz y tranquilidad, una antítesis del ritmo de la ciudad. De hecho, el eslogan que los propios vecinos eligieron para definirse “Altamira, pueblo lento”, una sensación que se mantiene vigente.

En los 90' el turismo había decaído por la cancelación de los servicios del Ferrocarril General Belgrano y el cierre de la fábrica de ladrillos Corinema, que era el motor económico del pueblo. Sin embargo, Altamira no bajó los brazos, y se sumó al Programa Pueblos Turísticos y, desde mayo de 2023, recibe al primer tren turístico de Buenos Aires, que parte desde Mercedes y hace escala en el pueblo antes de seguir hasta Tomás Jofré.

Dónde queda Altamira

Altamira se encuentra en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se encuentra a 90 kilómetros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un viaje de dos horas.

Qué puedo hacer en Altamira

Altamira cuenta con diversos atractivos para visitar durante su estadía:

  • Productos regionales: la zona es reconocida por sus fiambres caseros como el salame quintero, así como vinos, gin, vermut y dulces caseros.
  • Estación de tren histórica: restaurada y convertida en la Sala Cultural La Payró, combina arte y gastronomía.
  • Almacenes de ramos generales: con más de un siglo de historia, algunos han sido declarados patrimonio cultural.
  • Ex fábrica Corinema: antigua productora de ladrillos y cerámicos, ahora funciona como un viñedo con un espacio gastronómico.
  • Capilla Nuestra Señora de Fátima: ideal para quienes buscan un momento de calma y reflexión.

Cómo llegar a Altamira

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la mejor forma de llegar es en auto. Se debe tomar el Acceso Oeste hasta Luján por la Ruta Nacional 7, luego continuar por la Ruta Nacional 5 hasta la salida 91 en Gowland. Desde allí, solo resta seguir los carteles hasta el pueblo.

