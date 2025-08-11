Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad" El colombiano no ocultó su indignación y se puso en la piel de su pequeña hija, París: “Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, nunca la hubiera traído a mi hija de un año a un concierto”.







Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Durante su gira mundial, Maluma protagonizó un inusual momento sobre el escenario cuando frenó su show en México para retar a una fan que había ido a verlo con su bebé de un año. “Esto es un acto de irresponsabilidad”, lanzó indignado.

El colombiano pisó los escenarios del Palacio de los Deportes de Ciudad en México y en pleno recital no pudo ocultar su indignación por ver la presencia de un pequeño junto a su madre, sin protección en sus oídos. El cantante, quien fue padre hace un poco más de un año, no pudo soportar ver que la mujer moviera a su hijo “como si fuera un juguete” y hasta intentaba acercarlo hasta la tarima para ponerlo bien cerca suyo.

“No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, se lo escucha decir a Maluma en el video que se volvió viran en redes sociales.

En ese momento, indignado se dirigió a su fanática y recibió el aplauso del público: “¿Usted cree que es buena traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”.

“La verdad, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un, un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”, le dijo el músico.

Porque frenó un concierto en México para regañar a una madre que llevó a su bebé de 1 año sin protección para los oídos: "Eso es un acto de irresponsabilidad. Y lo estás moviendo como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí"pic.twitter.com/ovMp5f6TtF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2025 Maluma se convirtió en padre de una niña por primera vez en 2024 El 9 de marzo, Maluma recibió a su primera hija llamada Paris, fruto de su relación con Susana Gómez. Desde el nacimiento de la pequeña, el colombiano fue muy reservado con respecto a su vida familiar, y si bien supo publicar pequeños destellos de su paternidad, siempre lo ha hecho bajo un estricto control de la privacidad, evitando exponer de manera completa a la pequeña París al escrutinio del ojo público. Recién el pasado 1 de agosto el artista mostró por primera vez la cara de la niña tras publicar un video donde se lo ve bailando con ella su último hot, Bronceador. “Bronceador con la Agogoss”, escribió. Tal vez por ese motivo, es consciente de lo que sufren los bebés al escuchar sonidos tan fuertes como los hay en los recitales y por eso no ocultó su indignación por la presencia de un niño durante el concierto. Embed - MALUMA on Instagram: "Bronceador con la Agogossss " View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)