Soy nutricionista y este es el error que muchos cometen al comer mandarina

El problema común que enfrentamos al comer mandarinas. Pixabay

La mandarina es una fruta popular por ser sabrosa y jugosa, y su forma permite pelarla y comerla en gajos de forma muy simple. A pesar de ser sencillo, una nutricionista advirtió sobre un error que muchos cometen al comerla y que pocos tenían en cuenta su gravedad.

Este cítrico es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y promover una buena digestión, ya que es rico en vitamina A, vitamina C, flavonoides y ácidos orgánicos.

De acuerdo a lo que dijo el nutricionista y divulgador Manuel Viso, muchos cometen un grave error a la hora de comer esta fruta. Se trata de un hábito que, si bien es extremadamente común, puede reducir los beneficios que ofrece la mandarina.

Muchas personas eliminan ciertas partes de la fruta que no les resultan agradables ni a la vista ni al gusto, sin saber que estas son cruciales para la salud.

Mandarinas Freepik Cuál es el error que muchos cometen al comer mandarina En un video reciente, el nutricionista comentó sobre el error frecuente al comer mandarinas: la tendencia a descartar el albedo, que son los hilos blancos que quedan entre los gajos y la cáscara. Quizás porque no es visualmente atractivo, lo descartamos, incluso hasta creyendo que puede ser dañino.

Sin embargo, es todo lo contrario. De hecho, Viso explicó que esta parte de la mandarina, que suele ser desechada, es la que más beneficios ofrece. Según el propio especialista, "es donde mayor cantidad de flavonoides y antioxidantes hay, y es la parte que más vitamina C tiene, mucho más que la pulpa".