Soy médico y estas son las 3 cosas que tenés que evitar para prevenir el cáncer de hígado, colon y páncreas

De esa forma, el especialista recomendó algunos alimentos y bebidas que hay que evitar para reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Se tratan de productos que consumimos en nuestra vida cotidiana, por lo que hay que saber sus riesgos.

"La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) ha clasificado la carne procesada como carcinógeno del grupo uno, lo que significa que tenemos evidencia suficiente para indicar que puede causar cáncer en humanos", explicó el médico. Esto se debe a que el grupo de trabajo del IARC determinó que el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal, indica la OMS.

Según la propia IARC, "el procesamiento de la carne, como el curado y el ahumado, puede dar lugar a la formación de sustancias químicas cancerígenas, incluidos los compuestos N -nitrosos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos". Este alimento, presente en tantas comidas populares como un pancho o una picada, debe consumirse con precaución.

En segundo lugar, el alcohol es una bebida que se debe evitar, ya que tiene muchos efectos negativos en la salud. De hecho, según Sethi, el alcohol "se metaboliza a acetaldehído, un compuesto tóxico que daña el ADN y que aumenta el riesgo de cáncer de hígado e intestino".

Es curioso que aún no haya conciencia sobre el vínculo entre el alcohol y el cáncer. Y es que el consumo excesivo puede aumentar el riesgo de padecer seis tipos diferentes de cáncer: ciertos tipos de cáncer de cabeza y cuello, carcinoma de células escamosas de esófago y cánceres de mama, colorrectal, de hígado y de estómago.

Comida rápida, helados, carnes procesadas, papas fritas, cereales azucarado, gaseosas y sopas envasadas. Todos comparten una característica, y es que son alimentos ultraprocesados. Según el doctor, este tipo de alimento "contiene mucha azúcar junto con conservantes y grasas trans, lo que puede provocar resistencia a la insulina, lo que empeora el riesgo de cáncer de páncreas".

Una revisión sistemática y metaanálisis de alimentos ultraprocesados y cáncer, por parte de Clinical Nutrition, encontró que una mayor ingesta de este tipo de alimento aumenta el riesgo de cáncer en general, así como de cáncer colorrectal, de mama y de páncreas.

