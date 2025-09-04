Solución rápida: qué debés hacer si tu kindle no se conecta a internet

Los dispositivos electrónicos que facilitan la lectura han cambiado la manera en que consumimos libros y contenidos digitales. Sin embargo, incluso estos aparatos pueden presentar problemas que generan preocupación entre sus usuarios, especialmente cuando interfieren con funciones clave como la conexión a internet.
El interés se centra en los lectores que dependen de su Kindle para acceder a bibliotecas completas, descargar nuevos títulos o sincronizar sus avances de lectura. La pregunta que se plantea ahora es qué pasos seguir para recuperar la conexión, y así el funcionamiento normal del dispositivo sin complicaciones.
Qué podés hacer si tu kindle no se conecta a internet
Para aprovechar al máximo tu Kindle, es fundamental que esté conectado a internet, ya que esto permite sincronizar tus libros, comprar nuevos y recibir novedades sobre títulos que puedan interesarte. Sin embargo, a veces la conexión Wi-Fi del dispositivo puede fallar.
Lo primero que debes revisar es que el modo avión no esté activado. Este aparece en el menú superior de tu Kindle; si el icono del avión está resaltado, solo debes desactivarlo. También conviene comprobar que la opción de redes Wi-Fi esté activada y, si es necesario, forzar la conexión manualmente:
Si tu Kindle tiene un sistema operativo antiguo, necesitarás conectarlo a un ordenador para actualizarlo. Visita la web de Kindle, busca tu modelo y descarga la actualización desde el apartado de Software. Luego podrás enviarla al dispositivo vía cable USB.
Si aún así no logras conectarte, reinicia tu Kindle, ya que esto puede solucionar muchos problemas. Y si todo falla, lo mejor es contactar con la atención al cliente de Amazon, quienes ofrecen asistencia rápida y efectiva.