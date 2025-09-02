2 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo bloquear el micrófono del celular para que no te espíe

Con unos simples ajustes se puede cortar el acceso al micrófono y evitar que las apps escuchen conversaciones privadas sin que te des cuenta.

Hay una manera de evitar que tu celular detecte lo que estés hablando cuando no lo usas.

Muchas veces aparece la sensación de que el celular escucha todo lo que decimos. Estás charlando de un producto o de un destino de viaje y, al rato, uno se topa con una publicidad que parece sacada de esa conversación. Esa coincidencia genera sospechas y, aunque no siempre sea tan lineal, la preocupación sobre la privacidad y seguridad es real.

Las aplicaciones suelen pedir permisos para acceder a la cámara, los contactos y el micrófono. Y si bien algunas aclaran en sus políticas de uso que esa información se emplea para “mejorar la experiencia” o “personalizar la publicidad”, también está la duda sobre qué tan expuestos quedamos y qué pasa con los datos una vez que circulan por terceros.

El asunto es delicado: aceptar permisos sin mirar puede abrir una puerta innecesaria a tu intimidad. Por eso, conviene conocer cómo bloquear el acceso al micrófono desde la configuración del celular y cortar con esa sensación de que alguien escucha de más.

Así se puede desactivar el micrófono del celular para que no te espíe

El procedimiento cambia según tengas Android o iOS, pero en ambos casos se resuelve desde los ajustes de privacidad. En Android, el camino suele ser Configuración > Privacidad > Permisos de aplicaciones > Micrófono. Ahí aparece la lista de apps que tienen acceso. Basta con entrar en cada una y quitar el permiso si no lo necesitás.

En iPhone el recorrido es parecido: Configuración > Privacidad y seguridad > Micrófono. El sistema muestra las apps con autorización y podés desactivarlas de manera individual. Un detalle clave: si seleccionás la opción “solo mientras la app esté en uso”, limitás el acceso y reducís riesgos de que quede escuchando en segundo plano.

Conviene también revisar de forma periódica esos permisos, porque muchas veces los aceptamos apurados y quedan activos aunque ya ni usemos la aplicación. Y si notás comportamientos extraños, como que una app pide acceso al micrófono cuando no tiene sentido, lo más sano es quitarlo de inmediato o desinstalarla.

Otro punto a tener en cuenta es que, aunque bloquees el micrófono a nivel de apps, existen dudas sobre qué hace el propio sistema operativo con esa información. Es difícil comprobar si hay un rastreo más profundo, aunque las compañías insisten en que no graban ni almacenan conversaciones privadas sin consentimiento. Aun así, la mejor defensa es el control de los permisos y la conciencia de qué descargás y desde dónde.

