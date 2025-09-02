Cómo bloquear el micrófono del celular para que no te espíe Con unos simples ajustes se puede cortar el acceso al micrófono y evitar que las apps escuchen conversaciones privadas sin que te des cuenta. Por







Hay una manera de evitar que tu celular detecte lo que estés hablando cuando no lo usas.

Muchas veces aparece la sensación de que el celular escucha todo lo que decimos. Estás charlando de un producto o de un destino de viaje y, al rato, uno se topa con una publicidad que parece sacada de esa conversación. Esa coincidencia genera sospechas y, aunque no siempre sea tan lineal, la preocupación sobre la privacidad y seguridad es real.

Las aplicaciones suelen pedir permisos para acceder a la cámara, los contactos y el micrófono. Y si bien algunas aclaran en sus políticas de uso que esa información se emplea para “mejorar la experiencia” o “personalizar la publicidad”, también está la duda sobre qué tan expuestos quedamos y qué pasa con los datos una vez que circulan por terceros.

El asunto es delicado: aceptar permisos sin mirar puede abrir una puerta innecesaria a tu intimidad. Por eso, conviene conocer cómo bloquear el acceso al micrófono desde la configuración del celular y cortar con esa sensación de que alguien escucha de más.

Persona con celular En tiempos marcados por el distanciamiento social provocado por la pandemia de coronavirus, mantener el contacto con familiares y amigos fuera del hogar se volvió especialmente desafiante. Pexels Así se puede desactivar el micrófono del celular para que no te espíe El procedimiento cambia según tengas Android o iOS, pero en ambos casos se resuelve desde los ajustes de privacidad. En Android, el camino suele ser Configuración > Privacidad > Permisos de aplicaciones > Micrófono. Ahí aparece la lista de apps que tienen acceso. Basta con entrar en cada una y quitar el permiso si no lo necesitás.

En iPhone el recorrido es parecido: Configuración > Privacidad y seguridad > Micrófono. El sistema muestra las apps con autorización y podés desactivarlas de manera individual. Un detalle clave: si seleccionás la opción “solo mientras la app esté en uso”, limitás el acceso y reducís riesgos de que quede escuchando en segundo plano.