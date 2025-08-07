Cuál es el truco para reutilizar el agua del aire acondicionado y ahorrarte un trabajo de cuidado del hogar

En pleno auge de prácticas ecológicas para el hogar, un popular creador de contenido en TikTok ha compartido un truco que promete valorizar un subproducto doméstico poco valorado: el agua condensada del aire acondicionado. El influencer famoso explica cómo recolectarla de forma segura y qué método utilizar para que ayude al reciclaje doméstico.
El consejo viral no solo se limita a ahorrar agua, sino también a evitar riesgos vinculados al uso inadecuado de ese residuo, como daños a la instalación o proliferación de microorganismos. En los párrafos siguientes te contamos de qué se trata este truco sustentable y cómo podés implementarlo correctamente.
reciclar-agua-aire-1024x576
Cómo es el truco para ahorrar el agua del aire acondicionado
Un influencer de TikTok, @quiero_verde, recomienda aprovechar el agua que producen los aires acondicionados (que resulta de la condensación del aire) para regar plantas en casa.