7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el truco para reutilizar el agua del aire acondicionado y ahorrarte un trabajo de cuidado del hogar

Este líquido, que suele desecharse, puede transformarse en un recurso útil si se utiliza con responsabilidad.

Por
Un popular creador de contenido en TikTok ha compartido un truco que promete valorizar un subproducto doméstico poco valorado.

Un popular creador de contenido en TikTok ha compartido un truco que promete valorizar un subproducto doméstico poco valorado.

En pleno auge de prácticas ecológicas para el hogar, un popular creador de contenido en TikTok ha compartido un truco que promete valorizar un subproducto doméstico poco valorado: el agua condensada del aire acondicionado. El influencer famoso explica cómo recolectarla de forma segura y qué método utilizar para que ayude al reciclaje doméstico.

La moda no solo mira hacia el futuro, sino también hacia atrás.
Te puede interesar:

Mirada monocolor: esta es la nueva moda que recuerda a las tendencias de los 2000

El consejo viral no solo se limita a ahorrar agua, sino también a evitar riesgos vinculados al uso inadecuado de ese residuo, como daños a la instalación o proliferación de microorganismos. En los párrafos siguientes te contamos de qué se trata este truco sustentable y cómo podés implementarlo correctamente.

reciclar-agua-aire-1024x576

Cómo es el truco para ahorrar el agua del aire acondicionado

Un influencer de TikTok, @quiero_verde, recomienda aprovechar el agua que producen los aires acondicionados (que resulta de la condensación del aire) para regar plantas en casa.

Ventajas:

  • No contiene cloro ni sales, a diferencia del agua de red, lo que la hace ideal para plantas acidófilas como camelias, azaleas y hortensias.
  • Puede ayudar a mantener un pH más ácido que algunas plantas prefieren.

Precauciones:

  • No aporta minerales ni nutrientes.
  • Puede contener polvo, moho o residuos metálicos del sistema.
  • Se aconseja filtrar el agua antes de usarla para eliminar impurezas y proteger las plantas.
aire acondicionado

Noticias relacionadas

Esta infusión puede ser muy útil para quienes son impulsivos 

Este yuyo para el mate es el mejor si te encontrás irritable: de cuál se trata

10 elementos fundamentales para reciclar desde casa y ayudar al cuidado del medio ambiente.

Estos son los 10 productos a los que debés prestarle atención y no reciclarlos en tu casa: cuál es el motivo

El nuevo refugio playero se infla sin bomba y ofrece sombra amplia para cuatro personas

Adiós a la sombrilla: el novedoso invento para cuidarte del sol en la playa durante el verano 2026

El pescado en lata es más económico que el fresco.

Soy nutricionista y esto pasa si comés latas de pescado: pocos lo sabían

Tres lugares para redescubir la Patagonia: montañas, nieves, lagos, flora y fauna únicas en el mundo.

Turismo en Argentina: son 3 pueblos maravillosos y están escondidos en la Patagonia

Ambas localidades forman parte de la región del Valle de Calamuchita,

Viajar a Córdoba: dos pueblitos de ensueño que casi nadie conoce

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 17 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 19 minutos
play

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Hace 19 minutos
Anses explicó qué grupos dejarán de cobrar el bono de $70.000.

Urgente, jubilados: quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES en agosto

Hace 22 minutos
Anses definió cuáles son las APU que siguen vigentes en agosto.

Atención: estas son las APU de ANSES que siguen vigentes en agosto 2025

Hace 28 minutos