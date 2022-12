Sida y leucemia en gatos: todo lo que tenés que saber sobre VIF y ViLeF

Cabe destacar que un gato tenga VIF no quiere decir que haya desarrollado el SIDA felino, que es una fase posterior que puede o no desarrollar el virus. En segundo lugar, no es capaz de contagiar a los humanos.

El VIF avanza muy lentamente durante varios años afectando los glóbulos blancos del gato, lo que le hace perder su capacidad para combatir enfermedades. Este debilitamiento, hará que tenga mayor propensión a sufrir infecciones secundarias y tarde más en recuperarse. Un gato que padezca de VIF mostrará varios síntomas: pérdida de peso, fiebre, infecciones, diarrea y letargo.

Un gato con tratamiento, puede vivir muchos años. Desde 2002 existe una vacuna contra el VIF. Hay que tener en cuenta que son preventivas, no curativas. No se suele aplicar, salvo que el veterinario lo considere.

ViLeF: cómo detectarlo y qué tratamiento seguir

ViLeF es como llamamos a la leucemia felina. Al igual que el VIF, una vez adquirido tampoco es posible eliminarlo del cuerpo. A la larga genera una inmunodepresión, lo que deja al gato expuesto a otras enfermedades e infecciones.

Puede transmitirse por el acicalamiento mutuo, incluso el de la madre, o también por heridas causadas por mordeduras. Sin embargo, no sobrevive por fuera del cuerpo, de modo que suele ser imprescindible un estrecho contacto para su transmisión.

Con un tratamiento adecuado, un gato puede tener una buena calidad de vida por años. Existe una vacuna contra esta enfermedad, que puede ser recomendada por el veterinario.