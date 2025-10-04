Si tenés un jean que te queda chico, esta es la mejor forma de reciclarlo y seguir teniendo un pantalón Una forma para crear en casa y darle una nueva oportunidad a ese pantalón favorito. Por







Como reciclar un jean que te queda chico.

Las actividades de reciclajes están cada vez más presentes en las casas, ya que ayudan a darle una nueva vida a elementos que dejaron de funcionar o se rompieron. Es una práctica que ayuda a cuidar el medio ambiente y preservar la naturaleza. La ropa es común que se transforme en algo nuevo.

Los buzos, los vestidos, los pantalones y camperas son algunos de los clásicos que se transforman en una nueva prenda y tienen un nuevo uso tras su función inicial. Los jeans son un clásico de todos los armarios, y es por eso que hay un truco para reciclar y seguir usando si te queda chico.

Muchas veces al comprar los jeans virtuales o en lugares donde no hay probadores cuando te probas en casa resulta que quedan chicos o muy ajustados. Estos tienen solución, se pueden reciclar y seguir usando. También se aplica cuando los pantalones son de otros años, y si es tu prenda favorita, podés seguir luciendo.

baggy jeans con zapatos Vincenzo Grillo / Launchmetrics / Spotlight.

Cómo reciclar un jean que te queda chico y no perderlo La usuaria de TikTok @contentina mostró su idea moderna y canchera para darle un nuevo modelo a un jean que te queda chico. Para eso necesitas una tela del material que sea y del color que prefieras, puede ser estampada o no.