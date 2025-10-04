4 de octubre de 2025 Inicio
Si tenés un jean que te queda chico, esta es la mejor forma de reciclarlo y seguir teniendo un pantalón

Una forma para crear en casa y darle una nueva oportunidad a ese pantalón favorito.

Por
Como reciclar un jean que te queda chico.

Como reciclar un jean que te queda chico.

Las actividades de reciclajes están cada vez más presentes en las casas, ya que ayudan a darle una nueva vida a elementos que dejaron de funcionar o se rompieron. Es una práctica que ayuda a cuidar el medio ambiente y preservar la naturaleza. La ropa es común que se transforme en algo nuevo.

Los buzos, los vestidos, los pantalones y camperas son algunos de los clásicos que se transforman en una nueva prenda y tienen un nuevo uso tras su función inicial. Los jeans son un clásico de todos los armarios, y es por eso que hay un truco para reciclar y seguir usando si te queda chico.

Muchas veces al comprar los jeans virtuales o en lugares donde no hay probadores cuando te probas en casa resulta que quedan chicos o muy ajustados. Estos tienen solución, se pueden reciclar y seguir usando. También se aplica cuando los pantalones son de otros años, y si es tu prenda favorita, podés seguir luciendo.

baggy jeans con zapatos

Cómo reciclar un jean que te queda chico y no perderlo

La usuaria de TikTok @contentina mostró su idea moderna y canchera para darle un nuevo modelo a un jean que te queda chico. Para eso necesitas una tela del material que sea y del color que prefieras, puede ser estampada o no.

Para reciclar el jean que te queda chico tenés que cortar los laterales, es decir, en la costura de la unión de las dos telas. Abrir con una tijera y agregar un retazo de tela del mismo largo. Coser esta con cada lateral de jean y toda la tira. Hacer lo mismo del otro lado y con la misma medida.

Una forma moderna de darle una nueva oportunidad al jean que quedó chico y con un detalle innovador. La tela va a permitir expander los laterales para que el pantalón quede suelto y sea como un modelo wide leg u over size.

jeans_portada.jpg

