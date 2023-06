Cecilia Roth en El viaje con Diego Iglesias: la actuación, Fito, el amor y el exilio

Cecilia Roth - El Viaje 1 .png

Después del estreno de la serie "El amor después del amor" producida por Netflix, que retrata la vida del músico Fito Páez, la figura de Cecilia Roth saltó nuevamente en escena para aquellos curiosos que no sabían de la historia que unía a ambos personajes.

En relación a la serie, Roth aseguró que "todas las biopics tienden hacer alguna cosa comestible, que te produzca todo tipo de sentimientos. Está como escrita por una Inteligencia Artificial que sabe por dónde irte". Aclara que este producto televisivo aborda la teoría de que ella "aburguesó a Fito" pero no entiende por qué "uno acepta que hablen de tu historia".

En esa línea la historia de amor entre ambas figura se remonta a 1992, cuando ambos se conocieron y mantuvieron una relación por varios años. "Laburamos mucho para tener un reencuentro amoroso familiar, porque al principio te separas y no es fácil. Pero con el tiempo, como nos queremos mucho, para mi Fito es familia. Martín nunca fue rehén de nadie", aclaró Roth.

Pero en cuanto a la relación entre ambos, la actriz señaló que fue hermosa, como un encuentro de almas. "Trabajamos los dos para poder ser felices y tener un vínculo que nos haga felices a los dos y confiar", finalizó.

El tiempo en la carrera de Cecilia Roth

Durante la entrevista, Cecilia Roth seleccionó un objeto de los presentados por Diego Iglesias, para poder comenzar con un tema en la charla y la actriz optó por el reloj de arena.

"El primer homenaje en mi trayectoria se hizo en 1998, empecé a laburar muy chica, tenía 16 años pero eso no significa nada", remarcó. La carrera de Cecilia Roth comenzó con la película “No toquen a la nena”, que se estrenó en el año 1975.

Ella ya estudiaba teatro, pero la idea del cine le llamó más la atención: "Me dio mucha curiosidad el cine, estudiaba teatro y no pensaba que iba hacer cine tan rápidamente".

Cecilia Roth - El Viaje 2 .png

Tras ello, la familia tomó una drástica decisión por la situación política del país, emigraron a España. Su padre trabajaba en el diario La Opinión, y su madre era "cantante de protesta", interpretaba a poetas españoles y latinoamericanos.

Mientras que Cecilia, militaba en el Colegio Liceo 1° repartiendo volantes: "Volantear significó que muchos amigos míos desaparezcan". Después de unos episodios donde sintieron que su seguridad estaba en peligro, luego que sus hermanos Ariel y Alejo, permanecieron en una comisaría por 48 horas, decidieron partir.

Sin embargo, la segunda oportunidad en la pantalla grande fue en el país, durante un breve regreso por dos meses logró filmar "Crecer de Golpe", una película basada en una historia de Haroldo Conti, desaparecido.

Su estadía en España y el feminismo

La primera película que filmó en España se llamó "De Fresa Limón y Menta" en 1977. Ya en España, su familia - en especial su padre- empezó a darle más libertades para que tome decisiones propias.

"19 años se fue a vivir con su novio, fue una experiencia maravillosa, me enamoró la idea de inventar una realidad aparte, meterte en ella y poder vivirla", explicó Roth. Aunque la idea de "inventar una realidad" también la unía a la actuación.

Cecilia Roth - El Viaje 2 (1).png

"Lo convertimos en verdad, es más o menos cuando actor está construyendo una realidad paralela a la suya. Un ser que es paralelo a la historia propia, vive otras situaciones y me recuerda aquellas situaciones en las que jugaba", esto es la esencia para la artista, la semilla que siempre la acompañó desde que jugaba cuando era más chica.

Aunque la historia del exilio no involucra solo a su padre y madre, sino que también a su abuelo paterno, quién junto a los suyos escaparon de la hambruna stanilista. Su herencia judía, se conjugó con la actuación cuando su representante -en sus inicios- renunció a seguir trabajando con ella.

"Un día me llamó y me preguntó si era judía, le dije que si y me dijo que cómo no le había contado antes, y se cortó en ese instante", expresó la actriz.

En cuanto a su relación actual con la industria, a pesar de la diferencia entre varones y mujeres. Cecilia Roth explicó que "el feminismo es con el hombre, no sin el hombre, porque si no tiene sentido. Las manifestaciones tienen que ser con hombres que tengan una actitud feminista".

En esa línea señaló y llamó a reflexionar al respecto "creo que hay que repensar muchas cosas, porque hay una utilización muy frívola de cosas que tienen que ser de una manera y no pueden hacer de otra. Detesto la cancelación, es injusta, es un exilio, vamos a pensarlo de otra manera".