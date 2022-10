Salud Mental: 10 tips para poder acompañar a una persona con depresión

1. Celebrá todas sus victorias: en depresiones graves puede ser difícil levantarse, cambiarse o bañarse. Si alguien que no estaba pudiendo realizarlo, empieza a hacerlo, mostráselo ya que se sienten inútiles, culpables y tener baja autoestima y esto dificulta que sean conscientes de sus progresos.

2. Ofrecé perspectivas más objetivas: la depresión es como una nube negra de pensamientos negativos que no te dejan pensar claramente. Ser racionales y descriptivos ayudará a que piensen las situaciones de forma distinta.

3. Escuchá activamente: muchas veces la persona que está deprimida solo quiere hablar y ser escuchaba. A veces la compañía suele ser la mejor herramienta. Y recordá que hablar sobre suicidio no aumenta las chances de que suceda sino que las disminuye.

4. No comentes sobre el cuerpo de otras personas: un síntoma de la depresión es el aumento o el descenso de peso. Un comentario al respecto puede afectar el estado anímico de quien lo escucha. Igual, no es necesario un motivo, así que no comentes sobre el cuerpo de nadie y listo.

5. Cuidá tu salud mental: estar con una persona deprimida puede repercutir negativamente en tu propia salud mental. Practicá el autocuidado, poné límites y empezá una terapia si lo necesitás. Pero no resignes ni te rindas ante el sufrimiento de una persona que querés.

6. La depresión no es una identidad, ningún trastorno de salud mental lo es: son circunstancias y momentos de la vida y no significa que la persona haya dejado de tener sus cualidades, habilidades o talentos.

7. No trates de arreglarlas, no están "rotas" ni "defectuosas": no debemos corregir sino acompañar en el camino de la recuperación. Si vas a proponer algo, hacelo de manera activa. Por ejemplo, proponete para hacer una actividad en conjunto.

8. Preparate para los cambios de planes: la fatiga o pérdida de energía son síntomas comunes, puede que te cancelen o se olviden de contestar algún mensaje. Intentá empatizar y no juzgar.

9. Recordá que estar deprimido no es una cuestión de voluntad: no lo eligieron ni lo decidieron.

10. Acompañá y recomendá terapia: comenzar un tratamiento puede ser un primer paso difícil y esto puede hacer la diferencia porque pueden hacer que tengan mayor comodidad para comenzar. Y si ya están en tratamiento, podés ofrecerte a participar de ese espacio.

*Liza Murlender, psicóloga M.N. 70026