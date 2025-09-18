Qué podés hacer si te atragantás y estás solo en tu casa

No se trata solo de prevenir, sino también de contar con recursos prácticos al alcance para salir de la urgencia.

Atragantarse es una situación de emergencia que puede ocurrir en cualquier momento y, cuando sucede estando solo en casa, genera una sensación inmediata de alarma . Saber cómo reaccionar es fundamental, ya que los primeros segundos son decisivos para despejar la vía aérea y recuperar la respiración normal.

Este tipo de incidentes plantea la necesidad de difundir información clara y accesible sobre maniobras de auxilio, para que cada persona pueda sentirse preparada frente a una situación inesperada. La prevención , la práctica y la educación en primeros auxilios marcan la diferencia entre un susto pasajero y una complicación grave.

Cuando una persona se atraganta, puede sentir que un trozo de comida queda bloqueando las vías respiratorias , lo que dificulta la respiración. Si esto ocurre y no hay nadie cerca para asistirla, existen ciertos pasos que puede seguir.

Primero, es importante conservar la calma . Aunque no es sencillo, entrar en pánico puede agravar la obstrucción y hacer más complicado reaccionar. También se recomienda llamar de inmediato al 911 : el tiempo es crucial porque en pocos minutos podría perder el conocimiento por la falta de aire. Además, el operador puede dar indicaciones útiles hasta que llegue la ayuda.

Se debe evitar introducir la mano en la garganta, ya que este gesto puede empujar aún más el objeto. En cambio, se aconseja toser con fuerza, ya que en algunos casos esto basta para liberar el alimento.

Si no funciona, se debe intentar la maniobra de Heimlich en uno mismo. Para hacerlo, hay que ponerse de pie o inclinarse un poco hacia adelante, cerrar un puño y ubicarlo justo debajo del esternón y encima del ombligo, con el pulgar hacia adentro. Luego, con la otra mano, empujar con movimientos firmes hacia arriba y hacia adentro, repitiendo hasta que se logre desalojar lo que obstruye. Si no es posible, puede apoyarse contra el respaldo de una silla o el borde de una mesa para generar la presión necesaria.

Aunque atragantarse solo puede ser una situación muy angustiante, mantener la serenidad aumenta las probabilidades de actuar de manera correcta: pedir ayuda a tiempo y liberar las vías respiratorias de forma eficaz.