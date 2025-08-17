17 de agosto de 2025 Inicio
Cuál es el significado de despertarse aterrado en el medio de la noche según la psicología

Episodios de miedo intenso, agitación y confusión durante el sueño pueden presentarse en personas de todas las edades. Expertos explican las causas y cómo manejarlos.

 Esta situación

 Esta situación, distinta de las pesadillas comunes, ocurre durante la fase de sueño profundo, y la persona afectada generalmente no recuerda el episodio al día siguiente.

 

Despertar en la madrugada con una sensación intensa de miedo, acompañada de gritos, llanto o confusión, representa una experiencia muy perturbadora tanto para adultos como para niños. Esta situación, distinta de las pesadillas comunes, ocurre durante la fase de sueño profundo, y la persona afectada generalmente no recuerda el episodio al día siguiente.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los terrores nocturnos constituyen un tipo de trastorno del sueño en el que una persona se despierta de forma abrupta en un estado de terror. A diferencia de las pesadillas, donde el individuo puede recordar un mal sueño, los terrores nocturnos se caracterizan por una reacción física y emocional intensa sin un recuerdo claro de lo que la provocó.

Este fenómeno puede presentarse con una variedad de síntomas, como gritos, llanto, agitación y, en algunos casos, sonambulismo. La persona afectada puede parecer despierta, pero en realidad permanece en un estado de semiconsciencia, lo que dificulta calmarla. Aunque resultan alarmantes para quienes los presencian, los terrores nocturnos suelen ser inofensivos y son más frecuentes en la niñez, aunque también pueden aparecer en adultos.

Qué significa despertarse con terror en el medio de la noche según la psicología

Despertarse en medio de la noche con una sensación intensa de terror, acompañado de gritos o llanto, constituye una experiencia inquietante que la psicología define como terrores nocturnos. A diferencia de las pesadillas, que ocurren durante la fase REM del sueño y de las que la persona suele despertar con un recuerdo vívido, los terrores nocturnos aparecen en la fase no-REM, específicamente durante el sueño profundo, lo que explica la ausencia de memoria del episodio.

Desde la perspectiva psicológica, los terrores nocturnos no reflejan sueños con contenido traumático. Constituyen un trastorno de activación del sueño, en el que el cerebro experimenta un despertar parcial del sueño profundo, quedando en un estado de semiconsciencia donde se activan respuestas de miedo y pánico sin que exista un sueño que las justifique. Es como si el sistema de alarma del cerebro se activara de manera errónea.

En los niños, estos episodios son bastante frecuentes y se consideran una fase normal del desarrollo. La psicología los interpreta como un signo de inmadurez del sistema nervioso central. A medida que el cerebro del niño madura, las transiciones entre las etapas del sueño se vuelven más fluidas y los terrores nocturnos suelen desaparecer por sí solos, sin necesidad de intervención profesional, sin indicar un problema psicológico subyacente.

En los adultos, la aparición de terrores nocturnos puede reflejar otros factores. Su presencia se asocia con estrés crónico, ansiedad, privación de sueño o consumo de ciertas sustancias. En estas circunstancias, el sistema nervioso permanece en estado de hipervigilancia, lo que facilita interrupciones abruptas del sueño profundo y la manifestación de episodios de este tipo.

Estos episodios pueden afectar significativamente la calidad de vida. Aunque la persona que los padece no recuerde los eventos, los gritos y la agitación resultan perturbadores para quienes duermen cerca, generando preocupación y estrés en el entorno familiar. Además, la fragmentación del sueño puede provocar fatiga diurna y un aumento de la irritabilidad.

A diferencia de las pesadillas, donde el individuo puede recordar un mal sueño, los terrores nocturnos se caracterizan por una reacción física y emocional intensa sin un recuerdo claro de lo que la provocó.

El enfoque psicológico para tratar los terrores nocturnos no se centra en interpretar el contenido de los sueños, ya que no existe. Las terapias buscan mejorar la higiene del sueño mediante la creación de horarios regulares, un ambiente de descanso relajado y la reducción de estimulantes como cafeína o alcohol antes de acostarse.

Cuando los episodios son persistentes o se relacionan con condiciones de salud mental, la terapia psicológica resulta útil para abordar las causas subyacentes. Estrategias como la terapia cognitivo-conductual permiten gestionar el estrés y desarrollar hábitos que mejoren la calidad del sueño, disminuyendo la frecuencia y la intensidad de los terrores nocturnos.

