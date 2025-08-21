21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Cuenta DNI renovó sus descuentos y promociones en agosto, y uno de esos beneficios continuará vigente durante septiembre.

Por
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, los usuarios pueden acceder a un importante descuento durante agosto y septiembre. La promoción consiste en un 10% de descuento sin tope de reintegro en un rubro específico, válido todos los miércoles y jueves. Para obtener el beneficio, las compras deben realizarse con el código QR de la aplicación o con Clave DNI, siempre utilizando el dinero disponible en la cuenta.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.  
Te puede interesar:

Últimos días: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI que vencen este 3 de agosto 2025

La propuesta busca impulsar el uso de la billetera virtual en comercios adheridos. Al no establecer un límite de reintegro, el beneficio resulta especialmente atractivo para operaciones de mayor valor, generando un ahorro considerable. El descuento se aplica de manera automática al momento de abonar, lo que simplifica la experiencia y garantiza que la promoción se efectúe correctamente.

Además de fortalecer las transacciones digitales, la vigencia durante dos meses consecutivos amplía las oportunidades de ahorro para los clientes. Es una ocasión ideal tanto para quienes ya utilizan Cuenta DNI como para quienes deseen comenzar a aprovechar sus ventajas, ya que este 10% sin tope se posiciona como una de las ofertas más relevantes de la plataforma.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cómo es el descuento de Cuenta DNI que comienza en agosto y continuará en septiembre 2025

Durante agosto y septiembre, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, presenta un descuento especial del 10% en farmacias y perfumerías. Este beneficio se encuentra disponible todos los miércoles y jueves, ofreciendo a los usuarios una oportunidad constante para reducir gastos en productos de salud y cuidado personal.

Para obtener la promoción, los clientes deben pagar con el código QR de la aplicación o con Clave DNI, utilizando el dinero cargado en su cuenta. A diferencia de otras propuestas, este descuento no establece un límite de reintegro, lo que lo convierte en una opción muy conveniente para quienes realizan compras de mayor valor.

La vigencia durante dos meses consecutivos brinda la posibilidad de planificar las adquisiciones con anticipación y aprovechar el ahorro de manera sostenida. Este 10% sin tope en farmacias y perfumerías se posiciona como una de las oportunidades más atractivas de la plataforma, incentivando el uso de Cuenta DNI en el día a día.

Cuenta DNI
Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025

El Banco Provincia lanzó una serie de promociones a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, con beneficios en distintos rubros. Todos los viernes se aplica un 20% de descuento en comercios de cercanía dedicados a alimentos, con un tope de reintegro de $4.000 por persona por semana, lo que equivale a compras de hasta $20.000. A su vez, en ferias y mercados la propuesta resulta aún más atractiva, ya que se ofrece un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.

Durante agosto se suman oportunidades especiales en productos clave. El sábado 23 se aplicará un 35% de descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, lo que equivale a un consumo de $17.000. Este beneficio resulta ideal para abastecer el hogar con alimentos frescos durante el fin de semana.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Las promociones también incluyen a estudiantes y lectores. Las librerías participan con un 10% de descuento los días lunes y martes, sin límite de reintegro, mientras que los universitarios disponen de un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

Además, la propuesta se extiende a servicios esenciales como la compra o recarga de garrafas, con un 40% de descuento diario y un tope mensual de $12.000 por persona, lo que equivale a un consumo total de $30.000. Finalmente, para artículos no alimenticios en comercios de cercanía, se encuentran disponibles 3 cuotas sin interés todos los días, vinculando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard a la aplicación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este beneficio está disponible tanto para compras presenciales como para aquellas realizadas a través del escaneo de códigos QR desde cualquier billetera virtual.  

Confirmado: estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI en agosto 2025

Llega la noche de las jugueterías: promociones y descuentos para el Día del Niño

Llega la noche de las jugueterías: promociones y descuentos para el Día del Niño

Chile se consolidó como el principal destino turístico para los argentinos.

Sin trámites ni impuestos adicionales: cuál es la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses.

Cómo podés acceder a un 40% de descuento durante toda la semana utilizando Cuenta DNI en agosto 2025

Desde ahora, los usuarios del transporte público en Argentina cuentan con una nueva alternativa para abonar sus viajes directamente desde la aplicación de SUBE

Ni Sube ni Red Bus: esta es la nueva forma de pagar el transporte público en Córdoba

Esta estrategia busca responder a las necesidades de las familias que intentan reducir costos sin resignar calidad ni variedad en sus compras cotidianas.  

Sin tope de reintegro: qué descuento tiene Carrefour durante todo agosto 2025

Rating Cero

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

últimas noticias

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Hace 9 minutos
Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Hace 10 minutos
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Hace 11 minutos
La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Hace 14 minutos
Hay un truco sencillo, barato y muy eficaz que enfría esta bebida en cinco minutos (o incluso menos).

Cuál es el truco ideal para enfriar una cerveza en minutos sin necesitar una heladera o freezer

Hace 20 minutos