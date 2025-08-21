Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Cuenta DNI renovó sus descuentos y promociones en agosto, y uno de esos beneficios continuará vigente durante septiembre.

Con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, los usuarios pueden acceder a un importante descuento durante agosto y septiembre. La promoción consiste en un 10% de descuento sin tope de reintegro en un rubro específico, válido todos los miércoles y jueves. Para obtener el beneficio, las compras deben realizarse con el código QR de la aplicación o con Clave DNI, siempre utilizando el dinero disponible en la cuenta.

La propuesta busca impulsar el uso de la billetera virtual en comercios adheridos. Al no establecer un límite de reintegro, el beneficio resulta especialmente atractivo para operaciones de mayor valor, generando un ahorro considerable. El descuento se aplica de manera automática al momento de abonar, lo que simplifica la experiencia y garantiza que la promoción se efectúe correctamente.

Además de fortalecer las transacciones digitales, la vigencia durante dos meses consecutivos amplía las oportunidades de ahorro para los clientes. Es una ocasión ideal tanto para quienes ya utilizan Cuenta DNI como para quienes deseen comenzar a aprovechar sus ventajas, ya que este 10% sin tope se posiciona como una de las ofertas más relevantes de la plataforma.

Durante agosto y septiembre, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, presenta un descuento especial del 10% en farmacias y perfumerías. Este beneficio se encuentra disponible todos los miércoles y jueves, ofreciendo a los usuarios una oportunidad constante para reducir gastos en productos de salud y cuidado personal.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Para obtener la promoción, los clientes deben pagar con el código QR de la aplicación o con Clave DNI, utilizando el dinero cargado en su cuenta. A diferencia de otras propuestas, este descuento no establece un límite de reintegro, lo que lo convierte en una opción muy conveniente para quienes realizan compras de mayor valor.

La vigencia durante dos meses consecutivos brinda la posibilidad de planificar las adquisiciones con anticipación y aprovechar el ahorro de manera sostenida. Este 10% sin tope en farmacias y perfumerías se posiciona como una de las oportunidades más atractivas de la plataforma, incentivando el uso de Cuenta DNI en el día a día.

Cuenta DNI Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI. Banco Provincia

Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025

El Banco Provincia lanzó una serie de promociones a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, con beneficios en distintos rubros. Todos los viernes se aplica un 20% de descuento en comercios de cercanía dedicados a alimentos, con un tope de reintegro de $4.000 por persona por semana, lo que equivale a compras de hasta $20.000. A su vez, en ferias y mercados la propuesta resulta aún más atractiva, ya que se ofrece un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.

Durante agosto se suman oportunidades especiales en productos clave. El sábado 23 se aplicará un 35% de descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, lo que equivale a un consumo de $17.000. Este beneficio resulta ideal para abastecer el hogar con alimentos frescos durante el fin de semana.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

Las promociones también incluyen a estudiantes y lectores. Las librerías participan con un 10% de descuento los días lunes y martes, sin límite de reintegro, mientras que los universitarios disponen de un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

Además, la propuesta se extiende a servicios esenciales como la compra o recarga de garrafas, con un 40% de descuento diario y un tope mensual de $12.000 por persona, lo que equivale a un consumo total de $30.000. Finalmente, para artículos no alimenticios en comercios de cercanía, se encuentran disponibles 3 cuotas sin interés todos los días, vinculando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard a la aplicación.