Si tenés iPhone, así podés convertir las fotos de tus mascotas en emojis

Una función incorporada en iOS 17 permite transformar imágenes de mascotas en stickers o emojis animados para usarlos en apps de mensajería.

Iphone va a permitir armar emojis de tus mascotas.

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una caja de herramientas digitales capaz de mucho más que llamadas y mensajes. Cada actualización de software suma pequeños detalles que, para muchos usuarios, hacen la diferencia en el día a día. Entre esas novedades, el iPhone ha incorporado funciones que combinan la fotografía con la mensajería, abriendo nuevas formas de personalizar las conversaciones.

En este contexto, la posibilidad de extraer elementos de una imagen y convertirlos en gráficos animados ha comenzado a ganar espacio entre quienes buscan un toque distintivo al comunicarse. Lo que antes requería programas de edición o aplicaciones externas, ahora se puede hacer directamente desde la galería del teléfono, en pocos pasos y sin conocimientos técnicos.

La herramienta, integrada al sistema desde 2023, reconoce automáticamente personas, animales u objetos en las fotos guardadas en el dispositivo. A partir de allí, es posible aislar la figura, darle formato de sticker y sumarla al teclado de emojis, lista para compartir en chats o publicaciones.

Cómo crear emojis y stickers de tus mascotas en iPhone

Para activar esta función, el primer paso es abrir la aplicación Fotos y elegir la imagen deseada. Luego, se mantiene presionado sobre la figura —puede ser una mascota u otro sujeto— hasta que aparezca un contorno blanco. En ese momento, el sistema ofrece la opción “Agregar sticker”.

El nuevo sticker queda guardado en la colección personal y se incorpora automáticamente al teclado, junto a los emojis tradicionales. Desde allí se pueden aplicar efectos, reorganizar o eliminar según la preferencia del usuario. Para enviarlo, basta con ingresar a cualquier app de mensajería compatible, seleccionar la carpeta de stickers y elegir la creación.

Es importante tener en cuenta que esta herramienta funciona de forma óptima en el ecosistema Apple. Aunque algunas aplicaciones como Slack o TikTok reconocen los stickers, otras todavía no permiten su uso.

La misma actualización que trajo esta función incorporó otras mejoras: personalización de contactos con fotos y tipografías, transcripción en vivo de llamadas y mensajes de voz, cambios en la mensajería con respuestas rápidas y la función ‘Check In’, mensajes de video en FaceTime, stickers interactivos en apps externas, AirDrop con continuidad vía internet, mejoras en autocorrector y dictado, la nueva app Diario y el Modo En Reposo, que transforma el iPhone en una pantalla informativa al colocarlo en un soporte MagSafe.

En paralelo, WhatsApp incorporó este año una opción para crear y organizar stickers sin salir de la aplicación. Con solo tocar uno recibido, se puede añadir a un paquete nuevo o existente. El usuario puede nombrar, ordenar o borrar stickers de forma rápida y sin depender de herramientas externas, lo que simplifica la gestión y personalización de colecciones.

