Qué podés hacer si te mareas cada vez que te levantás de la cama

Si sentís vértigo al incorporarte del descanso, puede deberse a la presión baja, la deshidratación o problemas de equilibrio. Descubrí cuáles son las causas más comunes y qué podés hacer.

Levantarse y sentir un mareo al levantarse de la cama es algo que muchas personas experimentan a diario.

Levantarse y sentir un mareo al levantarse de la cama es algo que muchas personas experimentan a diario.

Levantarse y sentir un mareo al levantarse de la cama es algo que muchas personas experimentan a diario. Esta sensación puede durar unos segundos, pero en algunos casos genera miedo, sobre todo si ocurre con frecuencia. Conocer qué hacer para evitarlo es fundamental para mejorar la calidad de vida.

La inestabilidad al ponerse de pie después de dormir es un síntoma muy común y, en la mayoría de los casos, se puede prevenir con hábitos sencillos como erguirse despacio, hidratarse bien y mantener una alimentación equilibrada. Aun así, es importante prestar atención a la frecuencia y a la intensidad de los episodios, ya que podrían indicar un problema de salud que requiere atención profesional.

Escuchar a tu cuerpo, cuidar tu rutina diaria y consultar con un especialista cuando sea necesario son claves para recuperar el equilibrio y empezar cada mañana con más seguridad y bienestar.

Esta situación, distinta de las pesadillas comunes, ocurre durante la fase de sueño profundo, y la persona afectada generalmente no recuerda el episodio al día siguiente.

Esta situación, distinta de las pesadillas comunes, ocurre durante la fase de sueño profundo, y la persona afectada generalmente no recuerda el episodio al día siguiente.

¿Por qué me mareo al levantarme de la cama?

La causa más habitual es la hipotensión ortostática, que ocurre cuando la presión arterial baja bruscamente al pasar de estar acostado a estar de pie. Esto reduce el flujo de sangre al cerebro y provoca mareo, visión borrosa o incluso desmayos.

Sin embargo, no es la única explicación. Entre las causas más comunes encontramos:

  • Deshidratación: la falta de líquidos reduce el volumen sanguíneo.
  • Ayuno prolongado: levantarse con el estómago vacío puede favorecer la inestabilidad.
  • Medicamentos: algunos tratamientos para la presión arterial, ansiolíticos o antidepresivos pueden tener como efecto secundario los mareos.
  • Problemas del oído interno: el sistema vestibular controla el equilibrio y, si se ve afectado, puede causar vértigo.
  • Anemia o falta de hierro: disminuye el oxígeno en sangre y genera debilidad.
  • Enfermedades cardíacas o neurológicas: aunque menos frecuente, conviene descartarlas si el síntoma es constante.

Qué hacer si te mareas al levantarte

Si los mareos son ocasionales y leves, algunos hábitos simples pueden ayudarte a controlarlos:

  • Incorporate de a poco: primero girate de costado, sentate en la cama unos segundos y luego levantate despacio.
  • Mové las piernas antes de levantarte: flexionar rodillas o mover tobillos activa la circulación.
  • Tomá suficiente agua: la hidratación es clave para evitar la baja de presión.
  • Desayuná liviano y nutritivo: evita saltarte comidas, ya que el ayuno prolongado favorece la inestabilidad.
  • Reducí el alcohol y la cafeína: pueden deshidratar y afectar la presión arterial.
  • Consultá sobre tu medicación: si notás que los mareos coinciden con un tratamiento, hablalo con tu médico.

