Qué podés hacer si te mareas cada vez que te levantás de la cama

Levantarse y sentir un mareo al levantarse de la cama es algo que muchas personas experimentan a diario.

Levantarse y sentir un mareo al levantarse de la cama es algo que muchas personas experimentan a diario. Esta sensación puede durar unos segundos, pero en algunos casos genera miedo, sobre todo si ocurre con frecuencia. Conocer qué hacer para evitarlo es fundamental para mejorar la calidad de vida.

La inestabilidad al ponerse de pie después de dormir es un síntoma muy común y, en la mayoría de los casos, se puede prevenir con hábitos sencillos como erguirse despacio, hidratarse bien y mantener una alimentación equilibrada. Aun así, es importante prestar atención a la frecuencia y a la intensidad de los episodios, ya que podrían indicar un problema de salud que requiere atención profesional.

Escuchar a tu cuerpo, cuidar tu rutina diaria y consultar con un especialista cuando sea necesario son claves para recuperar el equilibrio y empezar cada mañana con más seguridad y bienestar.

¿Por qué me mareo al levantarme de la cama? La causa más habitual es la hipotensión ortostática, que ocurre cuando la presión arterial baja bruscamente al pasar de estar acostado a estar de pie. Esto reduce el flujo de sangre al cerebro y provoca mareo, visión borrosa o incluso desmayos.