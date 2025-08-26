26 de agosto de 2025 Inicio
Qué debés hacer si tu médico se equivocó en una receta electrónica y cómo corregirla

La normativa vigente permite corregir fallas en este tipo de métodos sin mayores complicaciones. Existen mecanismos simples para obtener una versión válida y continuar el tratamiento sin interrupciones.

Por
Esta receta funciona como un documento legal.

Esta receta funciona como un documento legal.

Desde enero del 2025, en Argentina todas las prescripciones médicas deben emitirse en formato digital. Este cambio, impulsado por el Ministerio de Salud a través de la Ley N.º 27.553, busca modernizar el sistema de salud y reemplazar de manera definitiva las recetas manuscritas por un modelo más seguro, trazable y eficiente.

El uso de la receta electrónica no solo hace más ágil el acceso a los medicamentos, sino que también permite reducir errores de interpretación, prevenir falsificaciones y garantizar un control más riguroso en la dispensa. Cada receta queda registrada en una base de datos supervisada por la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, a la que pueden acceder las farmacias mediante plataformas oficiales conectadas entre si.

Pese a eso, al tratarse de un sistema digital, pueden ocurrir errores en la carga de datos o en la prescripción misma. En esos casos, existen mecanismos rápidos para corregirlos sin necesidad de trámites complicados, siempre que el paciente detecte la falla a tiempo y la comunique correctamente.

Receta electrónica

Qué hacer si tenés una receta electrónica mal hecha por tu médico

La receta electrónica funciona como un documento legal y debe contener información específica para ser válida. Por ejemplo, identificación del profesional con matrícula y especialidad, datos completos del paciente, código de barras único, diagnóstico, fecha de emisión y firma digital. Cualquier error en estos campos puede invalidar la receta o generar problemas al momento de retirar el medicamento en la farmacia.

Si se detecta un error, la primera acción recomendable es contactar al médico que emitió la receta. Aunque el documento ya esté cargado en el sistema, el profesional tiene la posibilidad de anularla y emitir una nueva versión corregida dentro de la misma plataforma digital, siempre que esté registrado en el ReNaPDiS.

Otra alternativa es solicitar directamente una nueva receta digital con los datos corregidos. Los plazos de validez se mantienen, por lo que no se pierde tiempo de cobertura, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos cuenta con una vigencia de 30 días desde la fecha de emisión.

Receta digital electrónica

También es fundamental revisar los datos en la farmacia antes de retirar la medicación. El farmacéutico puede verificar que la receta contenga todos los requisitos obligatorios, tales como el código de barras, datos del paciente y del médico, diagnóstico y firma digital, para asegurarse de que el documento sea válido.

En zonas rurales donde la conectividad digital aún presenta dificultades, se mantiene habilitada la receta en papel como alternativa excepcional. Este recurso funciona como respaldo en casos donde el sistema no puede validarse en línea.

Por último, si la falla se debe a un problema técnico en la plataforma de prescripción, tanto la obra social como el prestador de salud pueden intervenir para gestionar la rectificación o autorizar una receta manual de manera provisoria hasta que el sistema vuelva a funcionar correctamente.

