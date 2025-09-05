5 de septiembre de 2025 Inicio
Prevención simple: qué podés hacer si te pica la garganta

Muchas veces, la prevención y el "actuar rápido" simple marca la diferencia y evita que la molestia avance.

Los pasos a seguir si te pica la garganta

Un malestar común que aparece de repente y puede incomodar en cualquier momento es la picazón en la garganta. Aunque suele ser leve, genera fastidio y despierta dudas sobre cómo actuar sin recurrir de inmediato a medicamentos que pueden alterar otras partes del cuerpo.

Frente a este síntoma, existen recursos cotidianos y accesibles que pueden ayudar a aliviarlo de manera rápida y segura. La clave está en conocer cuáles son esas medidas básicas y qué opciones tenés a mano.

Qué es lo que debés hacer si te pica la garganta

Tos

Los virus, como los responsables del resfriado común o la gripe, son la causa más frecuente del dolor o picazón en la garganta. Este malestar también puede estar asociado a infecciones por estreptococos, alergias u otras afecciones de las vías respiratorias superiores.

Cuando el origen es viral, los antibióticos no resultan efectivos, ya que el cuadro suele mejorar de manera natural en el transcurso de una semana. En estos casos, los profesionales de la salud pueden recomendar otros medicamentos o medidas para aliviar los síntomas.

Es importante recordar que usar antibióticos sin necesidad no solo es ineficaz, sino que también puede provocar efectos secundarios y resultar perjudicial para la salud.

