Práctica clave: qué hacer si roncas todas las noches y ya no querés hacerlo

Un experto reveló tres consejos simples para reducir los ronquidos. La postura, la cena y el colchón pueden marcar la diferencia.

Por
Muchos destacaron la sencillez de las indicaciones y la posibilidad de mejorar la calidad del sueño.

Los ronquidos son un problema frecuente que puede alterar el descanso de quien los padece y también el de quienes comparten la habitación. Aunque se lo suele ver como una molestia menor, en realidad puede afectar la calidad del sueño y generar consecuencias en la salud si se repite a diario.

El descanso nocturno cumple un rol esencial en la recuperación física y mental, regula funciones del organismo y fortalece las defensas. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a todo aquello que interfiere en la respiración mientras se duerme. En este contexto, el creador de contenido y experto en sueño Juan Nattex compartió en TikTok algunos consejos prácticos para reducir los ronquidos de forma sencilla.

Su propuesta se volvió viral rápidamente y acumuló miles de reproducciones y comentarios agradeciendo la utilidad de las recomendaciones. Entre las claves que menciona, destaca la importancia de la postura, la alimentación nocturna y el uso de un colchón adecuado para mejorar la respiración durante la noche.

Episodios de miedo intenso, agitación y confusión durante el sueño pueden presentarse en personas de todas las edades. Expertos explican las causas y cómo manejarlos.

Qué hacer si roncas todas las noches y buscas evitarlo

Según explica Juan Nattex, una de las principales causas del ronquido es dormir boca arriba. En esa posición, la lengua y el paladar tienden a desplazarse hacia atrás, obstruyendo el paso del aire y generando el ruido característico. Para reducirlo, sugiere adoptar posturas laterales que faciliten la circulación de aire en las vías respiratorias.

Otro de los puntos clave tiene que ver con la cena. El especialista recomienda evitar comidas abundantes y bebidas alcohólicas en las horas previas al descanso, ya que favorecen la relajación de los músculos de la garganta y complican la respiración. Su consejo es esperar al menos tres horas después de cenar antes de irse a dormir.

Roncar, ronquido

Por último, señala que el colchón juega un papel fundamental. Si presenta hundimientos o irregularidades, puede generar una mala alineación de la cabeza y el cuello, comprimiendo las vías respiratorias y aumentando los ronquidos. Dormir en una superficie adecuada es, según él, parte esencial para lograr un mejor descanso.

El video en TikTok superó rápidamente las cien mil visualizaciones y despertó decenas de reacciones positivas de los usuarios, que agradecieron al experto por brindar consejos claros y fáciles de aplicar. Muchos destacaron la sencillez de las indicaciones y la posibilidad de mejorar la calidad del sueño sin necesidad de recurrir a métodos complicados.

