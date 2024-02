¿Por qué saludamos dando la mano? Dónde surgió la tradición y cuál era el motivo

El apretón de manos es un gesto muy propio de los seres humanos que generalmente se ve más a menudo entre hombres que no se conocen y no tanto en las mujeres. Si es cierto que, en alguna ocasión hemos visto que personas del género femenino se saluden con la mano, pero no es lo común. A continuación conocé cómo surge esta tradición y cuál era el motivo.