Tras sus ataques a la prensa, Javier Milei afirmó que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy"

El Presidente volvió a cuestionar el rol de los medios y advirtió que el periodismo confunde "libertad de expresión" con "decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia". Además, ratificó la eliminación de la pauta oficial.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar el rol de los medios y, a pesar de sus constantes ataques a la prensa y de haber sido el primer mandatario que cerró la sala de prensa de Casa Rosada en democracia, aseguró que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy" .

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El mandatario publicó en su cuenta de X un duro descargo contra el periodismo para marcar su posición sobre la responsabilidad en el ejercicio de la información.

"Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión ", señaló Milei.

"Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia . Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años . Sin embargo, la Argentina de los privilegios de ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos", añadió.

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Javier Milei ratificó la eliminación total de la pauta publicitaria nacional para todos los medios

El jefe de Estado calificó la demanda de pauta oficial como un intento de sostener un modelo de "privilegios" a costa del pagador de impuestos. Según Milei, la mayoría de los periodistas no buscan libertad, sino "poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos".

"Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas", remarcó el Presidente.

El Presidente prometió que no habrá tregua en su política de confrontación hacia quienes publiquen información que él considere falsa. "Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie", sentenció el mandatario.

"Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras", concluyó Milei.