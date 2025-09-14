14 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que prestar atención al tipo de vino que usamos para cocinar

Se trata de una bebida que suele ser utilizado en muchas recetas, aunque debe variar según la comida que se esté preparando.

Qué vino hay que usar para cada receta.

A la hora de preparar la comida, a muchas personas les agrada la idea de experimentar con sus recetas, y entre los ingredientes más utilizados para probar algo nuevo se encuentra el vino. Esto se debe a que realza los sabores de diferentes platos, y aporta un toque de acidez y sabor diferente.

Sin embargo, no todas las elaboraciones necesitan de esta bebida alcohólica para mejorar su sabor y es un error común agregarle vino a cualquier comida que se nos cruce enfrente. Profundizando aún más, no todos los vinos son iguales y no se obtiene el mismo resultado con cualquiera.

Es por eso que expertos compartieron información sobre los distintos tipos de vino que existen y los platos con los cuáles son compatibles. Por lo general, esta bebida se usa tanto para carnes como para salsas y postres. De esta forma, podrás no solo aprender de esta guía vitivinícola, sino que además impresionarás a tus amigos sommeliers.

Carne y Vino
Explorar estos detalles eleva la experiencia gastronómica, convirtiendo una comida agradable en una verdaderamente memorable.

El tipo de vino, según la comida que se prepare

El vino que utilicemos para preparar la comida debe ser de calidad, pero por sobre todas las cosas debe tener un gusto de nuestro agrado. En este sentido, los expertos brindaron la siguiente guía:

  • Vino blanco: Suavignon Blanc, Pinot gris y Chardonnay son buenos para elaborar platos con pescado, mariscos, pollo, cerdo y verduras.
  • Vino tinto: Pinot Noir, Garnacha y Tempranillo pueden usarse para carnes suaves como pollo y cerdo.
  • Vino tinto intenso: el uso de Cabernet Sauvignon y Syrah queda reservado para filetes y cordero.
  • Vino dulces: Sauternes, Moscato y Riesling dulce pueden usarse para recetas de postres.
