Por qué hay que poner un rama de romero en el lavarropas: te sorprenderás

Esta técnica tiene un beneficio que pocos sabían. Cuáles son las ventajas y cómo usarlo correctamente para no dañar el electrodoméstico.

Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para la limpieza del hogar. El objetivo es tener ambientes frescos y desinfectados pero, al mismo tiempo, reducir el uso de productos químicos y envases de plástico. En este contexto, un truco poco conocido es poner una rama de romero en el lavarropas.

Este arbusto aromático está presente en muchos patios y huertas, ya que es muy utilizado en la cocina. Sin embargo, muchas personas desconocen que también tiene propiedades antisépticas y antimicrobianas, y se ha comprobado que su aroma puede mejorar el estado de ánimo.

Estas características lo vuelven ideal para reemplazar a los suavizantes y jabones en polvo. Para evitar que el lavarropas se dañe por las hojas sueltas, lo mejor es poner la rama de romero dentro de una red o bolsa de tela, de manera que libere su perfume y aceites esenciales sin riesgo.

Por qué se debe poner una rama de romero en el lavarropas

Poner una rama de romero fresco dentro del lavarropas ayuda a eliminar bacterias y hongos, neutralizar malos olores y perfumar las prendas de manera natural. El calor y humedad del ciclo de lavado ayudan a liberar sus aceites esenciales, que tienen propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antifúngicas.

Los componentes presentes en la planta, como el ácido rosmarínico, el carnosol y el eucaliptol, contribuyen a eliminar los microorganismos responsables de los olores fuertes y persistentes, como el sudor, que en algunos casos también pueden provocar enfermedades.

También se dice que ayuda a mantener la ropa más blanca y evitar el amarillamiento, aunque esto no está tan ampliamente demostrado. Sin embargo, sí se sabe que su perfume influye positivamente en el estado de ánimo, reduce el estrés y favorece la concentración, todo esto sin dejar residuos químicos.