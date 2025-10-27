27 de octubre de 2025 Inicio
Por qué hay que poner un rama de romero en el lavarropas: te sorprenderás

Esta técnica tiene un beneficio que pocos sabían. Cuáles son las ventajas y cómo usarlo correctamente para no dañar el electrodoméstico.

Por
Sumar romero ayuda a limpiar y perfumar la ropa durante el lavado.

Freepik
  • Los aceites esenciales del romero eliminan bacterias, hongos y microorganismos en el lavarropas.
  • Poner una ramita en el lavarropas funciona como reemplazo natural de los suavizantes y jabones en polvo.
  • Además, su aroma natural mejora el estado de ánimo.
  • Se recomienda ponerlo dentro de una bolsa de tela para no dañar el lavarropas con hojas sueltas.
Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para la limpieza del hogar. El objetivo es tener ambientes frescos y desinfectados pero, al mismo tiempo, reducir el uso de productos químicos y envases de plástico. En este contexto, un truco poco conocido es poner una rama de romero en el lavarropas.

Este arbusto aromático está presente en muchos patios y huertas, ya que es muy utilizado en la cocina. Sin embargo, muchas personas desconocen que también tiene propiedades antisépticas y antimicrobianas, y se ha comprobado que su aroma puede mejorar el estado de ánimo.

Estas características lo vuelven ideal para reemplazar a los suavizantes y jabones en polvo. Para evitar que el lavarropas se dañe por las hojas sueltas, lo mejor es poner la rama de romero dentro de una red o bolsa de tela, de manera que libere su perfume y aceites esenciales sin riesgo.

Romero

Por qué se debe poner una rama de romero en el lavarropas

Poner una rama de romero fresco dentro del lavarropas ayuda a eliminar bacterias y hongos, neutralizar malos olores y perfumar las prendas de manera natural. El calor y humedad del ciclo de lavado ayudan a liberar sus aceites esenciales, que tienen propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antifúngicas.

Los componentes presentes en la planta, como el ácido rosmarínico, el carnosol y el eucaliptol, contribuyen a eliminar los microorganismos responsables de los olores fuertes y persistentes, como el sudor, que en algunos casos también pueden provocar enfermedades.

También se dice que ayuda a mantener la ropa más blanca y evitar el amarillamiento, aunque esto no está tan ampliamente demostrado. Sin embargo, sí se sabe que su perfume influye positivamente en el estado de ánimo, reduce el estrés y favorece la concentración, todo esto sin dejar residuos químicos.

