Este truco para la parrilla se hizo viral y es cada vez más utilizado mientras prendés el fuego para el asado

El asado es mucho más que una simple manera de cocinar carne: es un ritual cultural y social , especialmente en Argentina, donde los fines de semana giran en torno a la parrilla. Este truco parrillero se hizo viral y es cada vez más utilizado mientras prendés el fuego para el asado.

Este truco viral se suma a las buenas prácticas de preparación y limpieza de la parrilla, convirtiéndose en una herramienta indispensable para quienes disfrutan del asado sin complicaciones y quieren mantener sus hierros en perfecto estado. Además de ser efectivo, es una alternativa natural que evita el uso de productos industriales y químicos, cuidando tanto la salud como la durabilidad de la parrilla.

Elegir los cortes adecuados, encender las chispas y compartir la comida con familiares y amigos son parte de una tradición que combina sabor, comunidad y disfrute.

En este contexto, un video viral de TikTok capturó la atención de miles de usuarios al mostrar un truco sencillo y natural para limpiar la parrilla utilizando una cebolla. La técnica es fácil y no requiere productos químicos: simplemente hay que cortar una cebolla por la mitad y frotarla sobre los fierros de la parrilla bien caliente. El calor junto con las propiedades antibacterianas de la cebolla ayuda a eliminar restos de grasa y carne pegados, dejando los hierros limpios y listos para la próxima cocción.

Usuarios como @laparradedios destacan la practicidad de este método: “No hace falta un cepillo parrillero para limpiar bien la parrilla. La mejor forma es precalentando los fierros y frotando una cebolla cortada a la mitad”.

Consejos para mantener la parrilla limpia mientras hacés el asado