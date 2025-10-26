26 de octubre de 2025 Inicio
Este truco para la parrilla se hizo viral y es cada vez más utilizado mientras prendés el fuego para el asado

Un sencillo truco con cebolla se volvió viral en TikTok y promete facilitar la limpieza del asador mientras preparas la parrilla.

  • Truco viral: frotar una cebolla cortada por la mitad sobre la parrilla caliente ayuda a eliminar restos de grasa y carne.
  • Preparación del fuego: mantener brasas y controlar las llamas evita que la carne se queme y ensucie los fierros.
  • Consejos de limpieza: engrasar los hierros y retirar el exceso de grasa de la carne facilita la limpieza posterior.
  • Opciones prácticas: cocinar algunos cortes en papel aluminio reduce residuos y mantiene el asador en mejor estado
Este cardiólogo experto en longevidad reveló el secreto de quienes viven muchos años

El asado es mucho más que una simple manera de cocinar carne: es un ritual cultural y social, especialmente en Argentina, donde los fines de semana giran en torno a la parrilla. Este truco parrillero se hizo viral y es cada vez más utilizado mientras prendés el fuego para el asado.

Este truco viral se suma a las buenas prácticas de preparación y limpieza de la parrilla, convirtiéndose en una herramienta indispensable para quienes disfrutan del asado sin complicaciones y quieren mantener sus hierros en perfecto estado. Además de ser efectivo, es una alternativa natural que evita el uso de productos industriales y químicos, cuidando tanto la salud como la durabilidad de la parrilla.

Elegir los cortes adecuados, encender las chispas y compartir la comida con familiares y amigos son parte de una tradición que combina sabor, comunidad y disfrute.

Cómo es el truco para la parrilla mientras prendés el fuego

cebolla asado

En este contexto, un video viral de TikTok capturó la atención de miles de usuarios al mostrar un truco sencillo y natural para limpiar la parrilla utilizando una cebolla. La técnica es fácil y no requiere productos químicos: simplemente hay que cortar una cebolla por la mitad y frotarla sobre los fierros de la parrilla bien caliente. El calor junto con las propiedades antibacterianas de la cebolla ayuda a eliminar restos de grasa y carne pegados, dejando los hierros limpios y listos para la próxima cocción.

Usuarios como @laparradedios destacan la practicidad de este método: “No hace falta un cepillo parrillero para limpiar bien la parrilla. La mejor forma es precalentando los fierros y frotando una cebolla cortada a la mitad”.

Consejos para mantener la parrilla limpia mientras hacés el asado

  • Engrasar previamente los fierros: pasar un poco de aceite con un trapo o brocha evita que la carne se pegue y reduce residuos.
  • Retirar el exceso de grasa de la carne: ayuda a disminuir el humo y los restos que ensucian la parrilla.
  • Evitar llamas directas: mantener una temperatura constante y controlar el fuego previene que se queme la carne y queden residuos difíciles de limpiar.
  • Cocinar algunos cortes en papel aluminio: reduce la cantidad de restos que caen sobre los fierros y facilita la limpieza posterior.

