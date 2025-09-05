5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que lavar el acolchado entre una vez por semana y una vez al mes

La frecuencia de lavado depende de factores como el uso, la presencia de mascotas o si se come en la cama.

Por
Cambiar seguido el alcochado seguido puede ayudar evitar enfermedades.

Cambiar seguido el alcochado seguido puede ayudar evitar enfermedades.

Freepik

Lavar el acolchado no suele estar entre las prioridades de limpieza del hogar. A diferencia de las sábanas, que cambian cada pocos días, este textil voluminoso suele pasar semanas —o incluso meses— sin entrar al lavarropas. Sin embargo, especialistas en higiene coinciden en que no debería pasar tanto tiempo entre lavados, porque ahí se acumulan polvo, sudor, células muertas y hasta ácaros invisibles.

El GCBA controlará a los deudores alimentarios en los eventos musicales.
Te puede interesar:

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios en los recitales de Lali Espósito en Vélez

Lo curioso es que no hay una única regla fija: la frecuencia depende de cómo y cuánto se use. Quienes colocan una sábana superior o funda protectora pueden espaciar el lavado hasta un mes. En cambio, si dormís directamente con el acolchado sobre la piel o si lo compartís con tu mascota, lo recomendable es lavarlo una vez por semana o, como mucho, cada dos. Sí, puede sonar exagerado, pero los expertos insisten en que el edredón recibe más de lo que imaginamos.

Otro punto a tener en cuenta es la temporada. En invierno pasamos más horas en la cama y transpiramos aunque no lo notemos, lo que acelera la acumulación de humedad. En verano, en cambio, el acolchado suele estar guardado o en menor uso, lo que cambia el panorama. La clave es ajustar la frecuencia según la realidad de cada hogar y no quedarse con la idea de que “una vez al año alcanza”.

HAcer la cama

Los motivos por los que hay que lavar el acolchado entre una semana y una vez al mes

El principal motivo es la higiene invisible. Aunque la tela se vea limpia, se convierte en un imán para ácaros, polvo y alérgenos. Estas partículas no enferman a todo el mundo, pero pueden agravar cuadros de rinitis o asma, generando estornudos, congestión y molestias nocturnas.

Además está el tema de la humedad. Si la cama no se airea al despertar, el acolchado retiene vapor y calor, lo que favorece la proliferación de hongos y bacterias. Por eso, muchos especialistas recomiendan destapar la cama al menos media hora antes de volver a acomodarla. Un gesto simple que ayuda a mantener el textil más fresco.

alcolchado

El estilo de vida también influye. Si comés en la cama, si tus chicos juegan arriba o si tus mascotas duermen con vos, los lavados deben ser más frecuentes. En estos casos conviene sumar una funda extraíble para el acolchado, que se pueda meter al lavarropas junto con las sábanas semanales.

En cuanto al lavado en sí, los expertos recomiendan ciclos suaves, agua fría o tibia y un buen secado. Un acolchado húmedo es terreno fértil para el moho, así que lo ideal es dejarlo al sol o darle tiempo extra en el secarropas. Y aunque pueda parecer un detalle menor, asegurarse de que esté completamente seco antes de guardarlo o volver a usarlo es tan importante como el propio lavado.

Noticias relacionadas

Se trata del 2025 QD8, un objeto cuya envergadura se comparó con la de un avión comercial.

La NASA advirtió que este asteroide pasó cerca de la Tierra: ¿cuál fue el efecto?

cuales son las multas por las cuales te pueden sacar la licencia de conducir y hasta incluso el auto

Cuáles son las multas por las cuales te pueden sacar la licencia de conducir y hasta incluso el auto

Muchos dejan enchufado este electrodoméstico al irse de casa: no saben que puede causar un incendio

play

Trabajadores de la industria cerámica en alerta por 300 despidos: "Nos dejaron en la calle"

El excampeón del TC subió un video a sus redes sociales para alertar a sus seguidores. 

Violento asalto en Panamericana al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon para robarle la moto

play

Impactante accidente de una moto en Adrogué: lo chocó un auto y terminó abajo de otro

Rating Cero

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

últimas noticias

La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 7 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 17 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 24 minutos
Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Hace 29 minutos
El GCBA controlará a los deudores alimentarios en los eventos musicales.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios en los recitales de Lali Espósito en Vélez

Hace 31 minutos