Viajar a Córdoba: el pueblo que ofrece un circuito irresistible en las sierras

Se trata de una ubicación inmejorable y conocida como "capital del senderismo". Dónde queda y qué se puede hacer.

Córdoba es una provincia con una enorme cantidad de pueblos que invitan a desconectar con la rutina y disfrutar de la naturaleza. Ese es el caso de Villa de Las Rosas , ubicada en el corazón del Valle de Traslasierra , casi a los pies del famoso Cerro Champaquí.

Este lugar es conocido como la “capital del senderismo” por sus increíbles circuitos para recorrer las montaña: entre ellos, se hace presente también el camino más corto de la zona para acceder al Cerro Champaquí, el pico más alto de la provincia con una altura de 2790 metros.

Es reconocida como una ciudad tranquila, ideal para visitar en familia y en cualquier época del año. Está ubicada a 140 km de Villa Carlos Paz y a una distancia aproximada de 170 km de Córdoba Capital , por lo que resulta una escapada de día perfecta.

Villa de las Rosas se encuentra situada en el departamento de San Javier, en el Valle de Traslasierra , al pie del Cerro Champaquí . Está ubicada aproximadamente a 170 km de la ciudad de Córdoba y a unos 30 km al sur de Mina Clavero. Está a tan solo 5 kilómetros al norte de Quebrada de Los Pozos, desde donde se accede al Dique La Viña, uno de los grandes atractivos del Valle.

Entre las actividades imperdibles se encuentra el recorrido de senderos como el Reina Mora, El Picahueso y Siete Colores, que atraviesan bosques autóctonos y ofrecen increíbles vistas panorámicas desde el Cerro de La Cruz.

La flora y la fauna autóctona que rodean el entorno natural sin duda convierten a esta ciudad en uno de los lugares imperdibles del Valle de Traslasierra.

Para quienes prefieren el turismo aventura, también es posible acceder a excursiones por el lago y disfrutar de deportes extremos en el Complejo Dique La Viña.

Hay además una de las ferias de Productores, Elaboradores y Artesanos más grande del país, con productos locales y artesanías.

Cómo llegar a Villa de las Rosas

Desde Córdoba Capital, es posible acceder a Traslasierra por medio de la Ruta Provincial N° 34 (también conocida como el Camino de las Altas Cumbres o Cumbres de Achala).