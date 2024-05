Oportunidad: ofrecen trabajo remoto para ganar 20.500 dólares

Cada vez son más las empresas que apuestan por la modalidad de trabajo remoto , debido a que trae grandes beneficios no solo para las propias compañías sino también para los empleados. Y es en esa línea que una importante firma se encuentra en búsqueda de candidatos y paga en dólares.

Se trata de una vacante para el puesto de Asistente Fundador, que ayudará a ampliar el tiempo de liderazgo del CEO y del equipo.

Trabajo remoto Cómo aplicar a un trabajo remoto y ganar en dólares Pexels

De qué se trata el puesto de trabajo

Las tareas a desarrollar son:

Ejecutar las tareas personales o relacionadas con la administración de Richie y los clientes potenciales.

Correo electrónico: clasificar las bandejas de entrada del CEO y del líder del equipo Correo de la empresa; y administrar la bandeja de entrada de la empresa, asegurándose de que no se pierda ningún documento o aviso legal importante.

Compras: ordenar obsequios y equipos de espacio de trabajo para el equipo.

Legal: ejecutar el trabajo legal necesario según sea necesario.

Requisitos para acceder a la propuesta laboral

Idioma: dominio del inglés hablado y escrito.

Ser autodidacta y organizado.

1 año de experiencia en algún puesto similar.

Trabajo remoto Cómo aplicar a un trabajo remoto y ganar en dólares Pexels

Cómo acceder al trabajo remoto y ganar en dólares

Para aplicar, se debe ingresar a LinkedIn y buscar el perfil de Fella Health. Una vez allí, dirigirse a la solapa Empleos y entrar a la que dice "Founder Assistant at Fella Health (Remote, US Hours, $20.5k/yr total comp inc equity)". Por último, seguir los pasos para anotarse en esta búsqueda.