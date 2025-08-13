13 de agosto de 2025 Inicio
Ni palta ni hummus: las tostadas súper proteicas que te van a volar la cabeza

Fáciles de preparar y llenas de sabor, una opción nutritiva y sustentable para renovar tu desayuno.

Estas opciones se posicionan como una opción ideal para desayunos

Estas opciones se posicionan como una opción ideal para desayunos, meriendas o snacks energéticos.

Las clásicas tostadas con palta parecen tener competencia seria. Una receta simple y que rinde más de la cuenta, hecha a base de arvejas, está ganando popularidad en redes sociales gracias a su alto aporte proteico, su frescura y su bajo impacto ambiental.

Mientras que las comidas rápidas y nutritivas son cada vez más valoradas, las tostadas proteicas se posicionan como una opción ideal para desayunos, meriendas o snacks energéticos. Las arvejas, protagonistas de esta preparación, aportan fibra y aminoácidos esenciales, manteniendo la saciedad durante horas y brindando un plus de energía sin caer en opciones ultraprocesadas.

La mezcla de ingredientes frescos como menta, ajo, limón y un toque de picante crea una crema ideal para untar y llena de carácter. Su versatilidad permite ajustar sabores y acompañamientos, logrando desde combinaciones suaves y delicadas hasta versiones más intensas, perfectas para quienes disfrutan de un contraste marcado.

Pasta Arveja

Cómo son las tostadas proteicas que te van a volar la cabeza

El punto de partida es una pasta de arvejas cocidas, machacadas junto con ajo, hojas de menta fresca, jugo de limón, un toque de ají molido y un chorrito de aceite de oliva. La textura queda cremosa y el sabor, equilibrado entre la frescura de la menta y el picante del ají.

Uno de sus grandes atractivos es la facilidad y rapidez con la que se prepara: en pocos minutos la crema está lista para untar sobre pan tostado, generando un desayuno o merienda nutritiva y diferente. Para quienes busquen personalizar la receta, se puede intensificar el picante, suavizar el ajo o sumarle queso en fetas, semillas o jamón.

Pasta Arveja

Más allá de su sabor y practicidad, esta propuesta suma puntos en sostenibilidad. El cultivo de arvejas requiere menos recursos que el de la palta, lo que convierte a estas tostadas en una alternativa más amigable con el medio ambiente, manteniendo calidad y valor nutricional.

