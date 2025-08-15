15 de agosto de 2025 Inicio
Neurólogos advirtieron que la forma de caminar puede ayudar a detectar la demencia

Especialistas revelaron que existe una condición que puede ayudar a identificar este problema y evitar así futuras enfermedades.

La salud cerebral es un tema importante dentro de la vida de las personas, que suelen hacer actividad física para promover un bienestar general. Sin embargo, se ha identificado que una forma de caminar puede responder a un cuadro negativo, por lo que es necesario prestarle atención.

La demencia, en este sentido, es una de las enfermedades más comunes, y recientes investigaciones han comprobado no solo eso, sino que además tiene una relación directa con la forma en la que caminamos. De todas formas, es necesario aclarar que esto se refiere específicamente a la demencia con Cuerpos de Lewy.

Estos son depósitos de proteína alfa-sinucleína que se acumulan en las neuronas, y se encuentran en diferentes áreas del cerebro, incluyendo la corteza cerebral, el tronco encefálico y el sistema límbico. Según una investigación publicada en 2019 en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, las personas que sufren de ella cambian sus pasos variando el tiempo y la longitud de los mismos, y son asimétricos cuando se mueven, en mayor frecuencia que con las personas con Alzheimer.

Qué relación hay entre la forma de caminar y la demencia

Esta investigación descubrió que a través del tiempo que tardan en dar cada paso así como la variabilidad en la longitud de las zancadas se podría identificar con precisión el 60% de todos los subtipos de demencia. En esta línea, el neurólogo Renato Campos analizó los síntomas de esta afección.

"Las demencias como la de cuerpos de Lewy están muy ligadas a problemas motores, como inestabilidad postural, caídas frecuentes y lentitud de movimientos. Además, existe la hidrocefalia normotensiva, una afección que, aunque menos conocida, puede ser reversible si se trata adecuadamente", explicó el especialista.

Asimismo, añadió que "existe una condición llamada síndrome de riesgo cognitivo motor, que combina la pérdida de memoria con lentitud al caminar. Cuando estos dos signos aparecen juntos, el riesgo de demencia aumenta considerablemente". En caso de identificar estos síntomas, es necesario consultar con un especialista.

