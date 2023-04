Mi perro come y devuelve: ¿por qué puede ser?

Los cachorros o los perros que comen demasiado y muy rápido, o los que comen cosas del piso, o incluso los que ingieran un alimento que los humanos decidimos darle y no sabemos si verdaderamente los perros puede ingerirlo, es normal que sufran de vómitos. Es cierto que no es para preocuparse, ya que, en un período que va entre las 24 horas y los 3 días, comienzan a cesar, sobre todo, si se trata de algo que sabemos que consumió y que de hecho debemos retirárselo. Sin embargo, la situación cambia cuando nuestros perros se encuentra desanimados, no quieren comer y los vómitos son frecuentes y no frenan. Es por eso que repasaremos cuáles pueden ser los motivos de este comportamiento.