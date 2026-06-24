Llega La Chocolaterie 2026: habrá una pelota de chocolate gigante, productos inspirados en el Mundial y más de 120 expositores

La feria de chocolate más importante de Buenos Aires se realizará este sábado y domingo en La Rural. Habrá degustaciones, propuestas internacionales, alfajores inéditos y una enorme copa de chocolate realizada en vivo.

Uno de los atractivos de La Chocolaterie será la posibilidad de descubrir productos poco habituales.

Los amantes del chocolate ya tienen una cita marcada en el calendario. Este sábado y domingo se realizará una nueva edición de La Chocolaterie , la feria dedicada al universo del chocolate que este año reunirá a más de 120 expositores en el Pabellón Ocre de La Rural.

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La edición 2026 será la más grande de su historia y estará atravesada por el clima mundialista. El sábado coincidirá con el tercer partido de Argentina en la fase de grupos frente a Jordania, por lo que muchas marcas prepararon productos especiales inspirados en el torneo.

“El Mundial es contexto, pero también es emoción. Y el chocolate tiene ese mismo lugar: aparece en la previa, en el encuentro y en lo que se comparte”, destacaron desde la organización.

Durante dos jornadas, el público podrá recorrer más de 120 stands con chocolates artesanales, bombones, alfajores, cookies, donuts, productos veganos, opciones sin gluten y lanzamientos especiales.

Entre las atracciones más llamativas aparecerán una pelota de chocolate tamaño real creada por Thionis Chocolates, la tableta "Scaloneta" de La Fille des Chocolats, una Donut Celeste inspirada en la Selección Argentina y medallas y copas de chocolate elaboradas especialmente para esta edición.

También habrá brigadeiros celestes y blancos, cajas de bombones edición Mundial, figuras temáticas y packs diseñados para acompañar los partidos.

Los sabores más curiosos de la feria

Uno de los atractivos de La Chocolaterie será la posibilidad de descubrir productos poco habituales.

Habrá chocolates con hongos, chocolates con pescado, bombones con gochujang, chocolates con pimienta rosa, chocolates elaborados con minerales marinos de la Patagonia, tequeños dulces y salados, morcilla con chocolate y alfajores con sabores tan originales como Aperol y naranja, yerba mate, whisky, piña colada o Malbec.

Una copa gigante de chocolate realizada en vivo

La gran atracción visual de esta edición será una enorme copa de chocolate que se realizará en vivo junto a Lodiser.

La instalación estará inspirada en la temática mundialista y se convertirá en uno de los puntos más fotografiados de la feria.

Brasil llega con más de 20 empresas

Otra de las novedades será la presencia de distintas empresas impulsadas por la Embajada de Brasil en Argentina.

Los visitantes podrán conocer chocolates elaborados con ingredientes amazónicos como cupuaçu, açaí, maracuyá y cumarú, además de productos premiados internacionalmente y nuevas tendencias vinculadas al cacao.

Cuándo será La Chocolaterie 2026

Fecha: 27 y 28 de junio de 2026

Lugar: La Rural – Pabellón Ocre

Horario: de 10:30 a 19:00 h

Las entradas tienen un valor de $15.000 en venta general.

Además de degustaciones y actividades para toda la familia, la feria contará con talleres, demostraciones en vivo y un espacio profesional dedicado al networking y la industria chocolatera.