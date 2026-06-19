Pescados del Atlántico y cocina a la vista en una nueva apertura de Palermo

Palermo suma una nueva apertura gastronómica con foco absoluto en el mar: Zarautz, la propuesta del chef Leandro Leyell que pone en primer plano pescados y mariscos del Atlántico argentino en un formato de cocina a la vista. El restaurante funciona únicamente con reserva previa, en un esquema de cupos reducidos.

Zarautz funciona en la planta baja de Casa Zarautz, una casona recuperada que también alberga en su nivel superior a La Terrazza, dedicada a la parrilla. Ambos espacios conviven bajo una misma lógica: cocina protagonista, servicio cercano y una experiencia a escala reducida.

Con sólo 30 cubiertos, Zarautz propone una vivencia íntima. La casona conserva su estructura original, con ladrillos a la vista, pisos calcáreos y una ambientación cálida donde mesas de mármol y terciopelo acompañan el espíritu del lugar. La cocina abierta se integra desde el ingreso y marca el pulso del lugar.

En este restaurante, la propuesta se centra en pescados y mariscos del Atlántico argentino trabajados con técnicas contemporáneas, en una carta que prioriza sabor, producto y cocciones precisas sin exceso de intervención.

Las entradas marcan el inicio del recorrido. El tiradito cítrico de pesca blanca con ají amarillo y langostinos patagónicos abre el juego con frescura y picante, mientras que la charcutería de mar combina curados y ahumados de trucha, lisa, boquerones y salmón. Por su parte, el ceviche Zarautz reúne pulpo, pesca blanca y mariscos en leche de tigre clásica.

También aparecen opciones como el tataki de salmón y atún rojo con emulsión de ostras, el tiradito con gazpacho andaluz y reducción de Jerez, y los langostinos con yema curada y papas pay. Entre los más llamativos se pueden mencionar el vol-au-vent de centolla fueguina y la tortilla de papas con gambas al hierro.

Entre los principales, la merluza negra con manteca negra y manzana verde es uno de los platos centrales. El pulpo “Fondo del Mar” suma emulsión de olivas y papa andina, mientras que el socarrat de pulpo concentra todo el fondo del producto en un arroz bien marcado. También se destaca el lenguado en masa phyllo con salsa especiada y el bife de tiburón al limón con risotto cremoso. Para completar, los agnolotti de hinojo y cabra suman una opción fuera del eje marino.

La experiencia se completa con postres como el flan “El Bristol”, la granita de frambuesa con kirsch, la geometría de chocolates y los cítricos en contraste, junto a una selección de vinos pensada para acompañar el perfil marino de la carta.

Zarautz se posiciona así como un nuevo espacio de cocina de mar en Buenos Aires, donde el Atlántico argentino, la técnica y una puesta en escena contenida construyen una experiencia centrada en el producto.

Dónde queda Zarautz

Zarautz se encuentra en la planta baja de Casa Zarautz, en Nicaragua 5577, Palermo.