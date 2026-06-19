El fenómeno gastronómico que popularizó los baos en Buenos Aires y ahora suma café asiático Koko Bao Bar, la marca porteña que convirtió a los panes al vapor en un éxito gastronómico, incorpora Bao Café/Bar, una nueva experiencia con café, chocolate caliente, pastelería de inspiración asiática y opciones para disfrutar durante todo el día. Por Agregar C5N en









La marca nació en 2017, cuando tres amigos regresaron de un viaje por el sudeste asiático.

Hablar de baos en Buenos Aires es hablar de Koko Bao Bar. La marca nació en 2017, cuando tres amigos regresaron de un viaje por el sudeste asiático con una idea clara: acercar al público porteño uno de los clásicos más populares del street food oriental. Desde entonces, lo que comenzó como un pequeño local en Palermo se transformó con el tiempo en uno de los proyectos más reconocidos de la ciudad, con una comunidad fiel y una propuesta que no deja de crecer.

A lo largo de casi una década, Koko Bao Bar logró convertir a los baos —esos panes suaves y esponjosos cocidos al vapor— en un verdadero fenómeno gastronómico. Con una identidad definida que combina sabores asiáticos, impronta porteña, estética urbana y un ambiente relajado, la marca cuenta actualmente con cinco locales y un centro de producción propio que le permite mantener la calidad y la creatividad que la caracterizan.

Qué probar en Koko Bao Bar Los protagonistas indiscutidos de la carta son los baos, disponibles en versiones para todos los gustos. Entre los más elegidos se encuentran el Roast Beef, con carne braseada y pickles de rabanito; el Bondiola en cinco especias; el Pollo Crispy con sweet chilli y alioli; el Tofu Crispy con repollo y maní, y el Hongos a Caballo, elaborado con portobellos, tofu, chauchas y huevo frito. Además, cada mes la marca lanza un bao especial que se vuelve un pequeño evento gastronómico: baos de milanesa, de langostinos, con guiños porteños o combinaciones inesperadas que ya forman parte del ADN creativo de Koko.

La propuesta también incluye dumplings artesanales cocidos al vapor, como las Ginger Chicken Dumplings con pollo, jengibre y gochujang, además de opciones para compartir, como las famosas papas rotas XXL. Para acompañar, la barra ofrece cócteles de autor, mocktails, vinos por copa y bebidas refrescantes.

A esta oferta ahora se suma Bao Café/Bar, la nueva apuesta de la marca, disponible exclusivamente en su local de Palermo, ubicado en Arévalo 1501. La propuesta amplía el universo Koko con bebidas calientes, panadería artesanal y pastelería de inspiración asiática, una combinación que suma nuevas texturas y sabores al recorrido habitual de la marca. En esta sección se pueden probar el Kokolate con marshmallow flambeado, el cheesecake japonés, el flat croissant caramelizado, el budín de limón con crema y el Tostabao, un bao tostado relleno de lomito y queso con manteca de sweet chilli. Un capítulo que extiende la experiencia Koko desde el mediodía hasta la tarde y que ya empieza a instalarse como un nuevo ritual porteño.

Dónde queda Koko Bao Bar Cuenta con cinco sucursales ubicadas en Arévalo 1501, Palermo; Av. Corrientes 1660, Paseo la Plaza; Vedia 3600, Dot Baires Shopping; Carlos Calvo 479, Mercado de San Telmo, y Godoy Cruz 2506, Distrito Arcos Palermo.