19 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El fenómeno gastronómico que popularizó los baos en Buenos Aires y ahora suma café asiático

Koko Bao Bar, la marca porteña que convirtió a los panes al vapor en un éxito gastronómico, incorpora Bao Café/Bar, una nueva experiencia con café, chocolate caliente, pastelería de inspiración asiática y opciones para disfrutar durante todo el día.

Por
La marca nació en 2017

La marca nació en 2017, cuando tres amigos regresaron de un viaje por el sudeste asiático.

Hablar de baos en Buenos Aires es hablar de Koko Bao Bar. La marca nació en 2017, cuando tres amigos regresaron de un viaje por el sudeste asiático con una idea clara: acercar al público porteño uno de los clásicos más populares del street food oriental. Desde entonces, lo que comenzó como un pequeño local en Palermo se transformó con el tiempo en uno de los proyectos más reconocidos de la ciudad, con una comunidad fiel y una propuesta que no deja de crecer.

Con sólo 30 cubiertos, Zarautz propone una vivencia íntima.
Te puede interesar:

Pescados del Atlántico y cocina a la vista en una nueva apertura de Palermo

A lo largo de casi una década, Koko Bao Bar logró convertir a los baos —esos panes suaves y esponjosos cocidos al vapor— en un verdadero fenómeno gastronómico. Con una identidad definida que combina sabores asiáticos, impronta porteña, estética urbana y un ambiente relajado, la marca cuenta actualmente con cinco locales y un centro de producción propio que le permite mantener la calidad y la creatividad que la caracterizan.

Qué probar en Koko Bao Bar

Los protagonistas indiscutidos de la carta son los baos, disponibles en versiones para todos los gustos. Entre los más elegidos se encuentran el Roast Beef, con carne braseada y pickles de rabanito; el Bondiola en cinco especias; el Pollo Crispy con sweet chilli y alioli; el Tofu Crispy con repollo y maní, y el Hongos a Caballo, elaborado con portobellos, tofu, chauchas y huevo frito. Además, cada mes la marca lanza un bao especial que se vuelve un pequeño evento gastronómico: baos de milanesa, de langostinos, con guiños porteños o combinaciones inesperadas que ya forman parte del ADN creativo de Koko.

La propuesta también incluye dumplings artesanales cocidos al vapor, como las Ginger Chicken Dumplings con pollo, jengibre y gochujang, además de opciones para compartir, como las famosas papas rotas XXL. Para acompañar, la barra ofrece cócteles de autor, mocktails, vinos por copa y bebidas refrescantes.

A esta oferta ahora se suma Bao Café/Bar, la nueva apuesta de la marca, disponible exclusivamente en su local de Palermo, ubicado en Arévalo 1501. La propuesta amplía el universo Koko con bebidas calientes, panadería artesanal y pastelería de inspiración asiática, una combinación que suma nuevas texturas y sabores al recorrido habitual de la marca. En esta sección se pueden probar el Kokolate con marshmallow flambeado, el cheesecake japonés, el flat croissant caramelizado, el budín de limón con crema y el Tostabao, un bao tostado relleno de lomito y queso con manteca de sweet chilli. Un capítulo que extiende la experiencia Koko desde el mediodía hasta la tarde y que ya empieza a instalarse como un nuevo ritual porteño.

Dónde queda Koko Bao Bar

Cuenta con cinco sucursales ubicadas en Arévalo 1501, Palermo; Av. Corrientes 1660, Paseo la Plaza; Vedia 3600, Dot Baires Shopping; Carlos Calvo 479, Mercado de San Telmo, y Godoy Cruz 2506, Distrito Arcos Palermo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las técnicas de cocción vinculadas al fuego, las brasas y los ahumados atraviesan buena parte de la carta.

El restaurante donde las pastas frescas se encuentran con las brasas

La causa de muerte no fue dada a conocer de manera oficial.

Conmoción: murió una famosa cocinera el mismo día de su cumpleaños

Clases abiertas, música en vivo y actividades para toda la familia.

Llega una feria gratuita con gastronomía francesa, música en vivo y clases abiertas

La recomendación principal es alejarse de las luces urbanas.

Qué lugar de Ushuaia es el mejor para ver auroras australes en 2026

El pueblo que volverá a estar conectado por el tren y que destaca por su gastronomía.

Este pueblo de Buenos Aires reactiva el tren y es ideal para una escapada para disfrutar su gastronomía

Estas son las actividades ideales para hacer con los chicos en la naturaleza estas vacaciones de invierno. 

Estas son las escapadas cerca de Buenos Aires ideales para hacer con la familia en las vacaciones de invierno

Rating Cero

La familia de Diego Maradona autorizó la colección cápsula en homenaje al Diez.

Lanzan colección de ropa inspirada en Diego Maradona: ¿cómo es?

Una de estas tres famosas rompió el silencio y abrió su corazón sobre el momento sentimental que atraviesa.

Una famosa conductora y modelo sorprendió con su reflexión sobre la infidelidad: "El ojo por ojo vale"

La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico.

"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas

Mariela Prieto, participante de Gran Hermano.

La confusa defensa de Mariela Prieto en Gran Hermano que dejó mal parado al Turco García

Rumor en Argentina.

Aclarado: vincularon a Aimar con una periodista pero se desmintió rápidamente

El conductor encabezó un fuerte cruce en el reality.

Santiago del Moro se impuso en una fuerte discusión en Gran Hermano: "No jueguen con esas cosas"

últimas noticias

Vanesa cuenta su historia a C5N

La estremecedora historia de la ex de Lotocki: de paciente adolescente a denunciar una red de trata

Hace 3 minutos
La familia de Diego Maradona autorizó la colección cápsula en homenaje al Diez.

Lanzan colección de ropa inspirada en Diego Maradona: ¿cómo es?

Hace 10 minutos
Milei sale por arriba del laberinto Adorni y nombra a un hombre propio en la vocería

Milei sale por arriba del laberinto Adorni y nombra a un hombre propio en la vocería

Hace 12 minutos
Una de estas tres famosas rompió el silencio y abrió su corazón sobre el momento sentimental que atraviesa.

Una famosa conductora y modelo sorprendió con su reflexión sobre la infidelidad: "El ojo por ojo vale"

Hace 18 minutos
La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico.

"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas

Hace 44 minutos