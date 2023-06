La levadura fresca es uno de los principales ingredientes para la elaboración de masas para pan , pizzas, empanadas, etc., y se trata de un alimento vivo y una de las dudas que surge es si se puede congelar . Se trata de hongos, microorganismo que fermentan los azúcares del pan y nos permite hacer varios alimentos y su utilización, vale destacar, es muy antigua.

A diferencia de la levadura seca, química o en polvo, la levadura fresca requiere de otras condiciones para poder conservarla de manera correcta y una de ellas es guardarla en la heladera. Una de las dudas que puede surgir es si se puede congelar la levadura, ya que, puede suceder que no se consuma en su totalidad al momento de preparar una comida. Conocé el paso a paso para congelarla y cuánto tiempo puede estar.

¿Se puede congelar la levadura fresca o se estropea?

La levadura fresca se puede congelar en caso de no utilizarla en su totalidad, pero es importante destacar que necesita estar en una temperatura constante entre 4ºC-7ºC. Por otro lado, congelarla no supondrá un deterioro para el producto y es la mejor opción para que no se estropee.

Cómo congelar la levadura fresca

La levadura se puede congelar pero para hacerlo correctamente hay que seguir una serie de pasos para que, al momento de descongelarla, esté en perfectas condiciones:

Fraccioná la levadura como desees y se recomienda que no sean muy grandes para poder congelarlas de manera independiente. Así, podrás sacar del congelador la cantidad que necesites y recordá que, una vez descongelada, no se debe volver a congelar.

Envolvé completamente cada trozo en varias capas de papel film para evitar al máximo la humedad, ya que podría deteriorar el alimento.

Guardá cada porción de levadura en un recipiente para congelador o podés usar una bolsa con cierre hermético.

Colocá la levadura en el congelador sin amontonar.

Cuánto tiempo se puede congelar la levadura fresca

Siempre se recomienda anotar la fecha en la levadura cuando se congela para llevar un control del tiempo que lleva en el freezer. El tiempo que puede durar congelada es entre 3 y 6 semanas, como máximo, 2 meses.

Cuánto tiempo puede durar la levadura fresca sin congelar

Una vez abierta la levadura, sus microorganismo se vuelven inestables y al entrar en contacto con el ambiente, puede perder sus propiedades. Por lo tanto, la duración aproximada podría fijarse entre los 8 – 12 días. Pasado este tiempo, se recomienda congelarla.

Cómo descongelar la levadura fresca

Descongelar la levadura requiere de una serie de medidas para que no se eche a perder. Hay que descongelarla de a poco porque un cambio de temperaturas brusco, puede estropearla. Por lo tanto, una vez que saque la levadura del congelador, dejala en la heladera para que se descongele y antes de sacarla del recipiente, secá bien los envoltorios para evitar que la humedad la afecte.

¿Se puede comer la levadura fresca caducada?

Antes de consumir una levadura que haya vencido, se recomienda revisar sus características, entre ellas, su aspecto y olor. De todas maneras se recomienda no consumir un alimento que haya vencido.

Cómo saber si la levadura fresca está buena

Para saber si la levadura te servirá y cumplirá con su objetivo, tenés que seguir los siguientes pasos para comprobarlo: