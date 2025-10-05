La sencilla postura de yoga que sirve para momentos de estrés o ansiedad

Dentro del yoga hay una serie de posturas que favorecen a un bienestar integral, por lo que cada vez son más las personas que las practican. En ese marco, hay una en especial que es sencilla y que ayuda en momentos de estrés o ansiedad.
Se trata de una pose clásica, ideal para principiantes y que sirve para calmar la mente. Cómo se hace.
Se trata de Balasana, una de las posturas más simples y conocidas del yoga. En sánscrito, bala significa “niño” y asana significa “postura”, por lo que Balasana se traduce como “la postura del niño”. Y, de hecho, la pose recuerda a cuando los bebés se tumban con la barriga hacia abajo, la cabeza apoyada en el suelo y las rodillas dobladas.
Esta es una asana básica, que sirve para relajar el cuerpo y como postura de descanso. Sin embargo, si bien son múltiples los beneficios de esta postura, también hay contraindicaciones. Por ejemplo, personas con lesiones en la rodilla o dolor de espalda, así como embarazadas, no deberían hacerla.
La pose balasana cuenta con múltiples beneficios, tanto corporales como emocionales. Asimismo, los expertos sugieren que, para poder aprovechar al máximo los beneficios del yoga, estos ejercicios deben practicarse con regularidad: