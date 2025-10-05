5 de octubre de 2025 Inicio
La sencilla postura de yoga que sirve para momentos de estrés o ansiedad

Se trata de una pose clásica, ideal para principiantes y que sirve para calmar la mente. Cómo se hace.

Por
Dentro del yoga hay una serie de posturas que favorecen a un bienestar integral, por lo que cada vez son más las personas que las practican. En ese marco, hay una en especial que es sencilla y que ayuda en momentos de estrés o ansiedad.

La postura de yoga que no solo tonifica músculos sino que también ayuda a la postura

Se trata de Balasana, una de las posturas más simples y conocidas del yoga. En sánscrito, bala significa “niño” y asana significa “postura”, por lo que Balasana se traduce como “la postura del niño”. Y, de hecho, la pose recuerda a cuando los bebés se tumban con la barriga hacia abajo, la cabeza apoyada en el suelo y las rodillas dobladas.

Esta es una asana básica, que sirve para relajar el cuerpo y como postura de descanso. Sin embargo, si bien son múltiples los beneficios de esta postura, también hay contraindicaciones. Por ejemplo, personas con lesiones en la rodilla o dolor de espalda, así como embarazadas, no deberían hacerla.

Beneficios del Balasana

La pose balasana cuenta con múltiples beneficios, tanto corporales como emocionales. Asimismo, los expertos sugieren que, para poder aprovechar al máximo los beneficios del yoga, estos ejercicios deben practicarse con regularidad:

  • Puede ayudar en momentos de estrés o ansiedad, y es una postura que puedes practicar si tienes dolor de cabeza o te sientes muy fatigado. También se suele recomendar hacer balasana antes de irte a la cama si te cuesta dormir.
  • Alivia los dolores de la baja espalda, ya que te ayuda a estirar los hombros y la musculatura de toda la espalda. Asimismo, es especialmente útil para la zona lumbar. Si sufres dolores en la espalda baja y no son muy agudos, esta postura puede ayudarte a aliviarlos.
  • Es una postura de descanso en yoga. Las asanas de descanso y las contraposturas son muy importantes en yoga, porque te ayudan a volver a equilibrar el cuerpo después de haber hecho un trabajo intenso con una parte concreta del cuerpo.
Cómo hacer la postura del niño en yoga

  1. Ponerse de rodillas. Tus rodillas deben estar al ancho de tus caderas, ni más juntas ni más separadas.
  2. Después, juntar los pulgares de los pies y sentarse sobre los talones, con la espalda bien recta. Exhalar e ir bajando y redondeando la espalda hasta que tu pecho se apoye sobre tus rodillas y tu frente llegue a tocar el piso.
  3. Por último, colocar tus brazos paralelos a tu cuerpo, con las palmas hacia arriba.
  4. Esta postura se puede hacer todo el tiempo que quieras, pero se suele recomendar mantenerla entre cinco y diez respiraciones. Se puede hacer al final de tu práctica o entre distintas posturas si notás que tu cuerpo te pide un momento de estiramiento.
