Esto le pasa al cuerpo si comés postre todos los días: tené cuidado

El hábito de cerrar las comidas con algo dulce es muy común y responde a una cuestión sensorial centrada en el contraste de sabores y texturas que produce placer y saciedad . Pese a eso, más allá del gusto, comer postre a diario puede influir de distintas formas en la salud, dependiendo del tipo de alimento elegido y de la frecuencia con que se lo consuma.

La clave está en el equilibrio: disfrutar sin culpa, pero con moderación y prestando atención a los ingredientes y porciones.

El presidente del Instituto Europeo de Salud reveló cuál es la clave para la longevidad: no es hereditario

Según nutricionistas , eliminar por completo los postres no es necesario ni recomendable, ya que generar restricciones excesivas puede provocar una mala relación con la comida. En cambio, se sugiere aprender a disfrutar con conciencia, eligiendo opciones que sumen valor nutricional y evitando el exceso de azúcares y grasas saturadas.

Adoptar una mirada equilibrada permite disfrutar de los sabores dulces sin afectar la salud. Por eso, conocer cómo impacta este hábito en el cuerpo resulta fundamental para mantener un bienestar integral.

Disfrutar de un postre diario puede formar parte de una alimentación equilibrada siempre que se prioricen preparaciones saludables. Según la nutricionista Patricia Pauyo, todos los alimentos pueden incluirse en una dieta sana si se los consume con moderación y sin culpa. En este sentido, postres elaborados con frutas frescas, yogur, frutos secos o chocolate amargo pueden aportar vitaminas, antioxidantes, calcio y grasas insaturadas beneficiosas.

A pesar de esto, el panorama cambia cuando predominan las preparaciones con exceso de azúcar y grasa. Los postres industriales o muy calóricos suelen contener grasas saturadas que favorecen la acumulación de lípidos en el hígado y aumentan el riesgo de enfermedades metabólicas. Las guías alimentarias recomiendan que las grasas saturadas no superen el 10% del total de calorías diarias, mientras que la Asociación Americana del Corazón reduce ese margen al 6%.

En cuanto al azúcar, un consumo elevado también impacta en el sistema cardiovascular y puede alterar la sensibilidad a la insulina. Las pautas internacionales aconsejan que los azúcares añadidos no representen más del 10% de la ingesta energética total, lo que equivale a unas 12 cucharaditas diarias en una dieta promedio. En el caso de las mujeres, el límite sugerido es de unas 6 cucharaditas.

POSTRE FREEPIK

Escuchar las señales del cuerpo es muy importante. Si un postre genera pesadez o malestar, conviene reducir su frecuencia o ajustar la porción. Una buena estrategia es acompañar los azúcares naturales con fuentes de proteínas o grasas saludables, lo que ayuda a mantener la saciedad y evitar picos de glucosa. Quienes padecen diabetes o enfermedades del corazón deben prestar especial atención al contenido de azúcar y grasa de sus elecciones.

Teniendo en cuenta estas indicaciones, los expertos comentan que es posible disfrutar de un postre sin que sea un problema si se lo integra de manera consciente. La moderación y la calidad de los ingredientes son las claves para mantener el equilibrio entre placer y salud.