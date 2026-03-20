El brownie con frutilla de Paulina Cocina con el que vas a llenar tu paladar de sabor: la receta Una receta que combina chocolate intenso con fruta fresca, logrando un equilibrio de sabores y una textura húmeda con un toque crocante final. Por + Seguir en







Gastronomía: brownie con frutillas que reinventa el clásico dulce. @paulinacocina

La receta de brownie con frutilla de Paulina Cocina propone una versión renovada del brownie con el agregado de fruta fresca que aporta acidez.

La preparación mantiene la base tradicional pero incorpora un equilibrio entre chocolate y frutilla.

El paso a paso incluye técnicas clave como el batido y el uso de harina sin leudante tamizada.

El resultado final combina intensidad, humedad y crocancia gracias a ingredientes como nueces y fruta. El brownie con frutilla que compartió Paulina Cocina se presenta como una alternativa innovadora dentro de la pastelería casera, donde el clásico sabor del chocolate se potencia con el agregado de fruta fresca. Esta combinación no solo aporta un contraste interesante, sino que eleva la experiencia con una mezcla de dulzor y acidez que redefine la receta tradicional.

La propuesta introduce un giro simple pero efectivo: incorporar frutillas tanto dentro de la preparación como en la superficie antes de llevar al horno. Este detalle permite que la fruta no pase desapercibida y sume tanto en sabor como en presentación. A su vez, las nueces completan el perfil con un toque crocante que equilibra la textura húmeda del brownie.

El procedimiento respeta las bases fundamentales de este tipo de preparaciones, con énfasis en el batido y la integración cuidadosa de los ingredientes secos. Además, se destaca el uso de una temperatura alta de cocción que permite lograr una superficie firme sin perder la humedad interna característica.

Brownie con frutillas - Paulina La gastronomía casera encuentra en este brownie una alternativa que equilibra acidez, dulzor y textura. @paulinacocina Cómo hacer el brownie con frutilla de Paulina Cocina La receta combina pasos simples con decisiones clave en la técnica que hacen la diferencia en el resultado final. Desde el derretido del chocolate hasta la incorporación de la fruta, cada etapa busca conservar la textura y potenciar el sabor.

Ingredientes 100 g de manteca

150 g de chocolate

2 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de nueces picadas

100 g de harina

Frutillas Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Cocina - Recetas y eso (@paulinacocina) Preparación Colocar la manteca sobre el chocolate y derretir ambos ingredientes de manera progresiva hasta lograr una mezcla homogénea. En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una textura cremosa. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla anterior y continuar batiendo para integrar bien. Agregar la harina previamente tamizada, asegurando que no tenga leudante, y mezclar con espátula para conservar el aire. Sumar las frutillas a la preparación, buscando equilibrar el dulzor con su acidez natural. Volcar la mezcla en una fuente de vidrio, distribuir más frutillas en la superficie y añadir las nueces picadas. Llevar a horno a 220 grados hasta que la preparación esté cocida, manteniendo una textura húmeda en el interior. El resultado es un brownie que combina intensidad de chocolate, frescura frutal y textura crocante, logrando una propuesta distinta dentro de la gastronomía casera que reinterpreta un clásico sin perder su esencia.