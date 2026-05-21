Esta famosa bailarina argentina reveló que sigue viviendo con su ex tras separarse hace dos años: de quién se trata

Tras poner fin a una relación de 17 años, la bailarina habló sobre cómo cambió su vida cotidiana con su expareja y sorprendió al revelar que, pese a la separación, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo.

Tras poner fin a una relación de 17 años, Adabel Guerrero habló sobre cómo cambió su vida cotidiana con su expareja y sorprendió al revelar que, pese a la separación, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo. La decisión de seguir compartiendo la casa responde a una etapa de transición en la que todavía intentan reorganizar sus rutinas y redefinir el vínculo después de tantos años juntos.

Esta famosa pareja querida por todos reveló cómo fue la crisis reciente y los rumores de separación que afrontaron

Según explicó, la convivencia cambió por completo y ahora cada uno mantiene sus espacios, actividades y tiempos de manera independiente. Aunque el vínculo sentimental terminó, aseguró que buscan sostener una relación basada en el respeto y la buena convivencia, especialmente para atravesar este proceso de la mejor manera posible.

La confesión despertó interés porque mostró una dinámica poco habitual tras una ruptura tan extensa . Lejos de un distanciamiento abrupto, ambos eligieron una adaptación progresiva, intentando acomodar la nueva realidad mientras continúan compartiendo el hogar.

La bailarina que sigue viviendo con su ex tras la separación es Adabel Guerrero. La artista confirmó el final de su relación con Martín Lamela luego de 17 años juntos y una hija en común, aunque sorprendió al revelar que ambos todavía comparten la misma casa mientras atraviesan esta nueva etapa.

ADABEL GUERRERO MARTIN LAMELA 1 Redes sociales.

Durante su participación en el programa de Juana Viale, Adabel explicó que la decisión llegó después de atravesar un largo período de incomunicación y desgaste en la pareja. A pesar del final del vínculo sentimental, eligieron mantener la convivencia por el momento y reorganizar su dinámica familiar priorizando el bienestar de su hija.

Además, la bailarina contó que la separación produjo cambios notorios en Lamela. Según relató, él modificó hábitos, comenzó a entrenar, bajó de peso y mostró una actitud mucho más positiva, algo que llamó la atención dentro de esta particular convivencia después de la ruptura.