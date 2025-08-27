27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La inteligencia artificial reveló cuáles son los mejores hábitos para fortalecer la memoria

La IA explicó que incorporar ciertos hábitos en la rutina diaria no solo favorece la memoria, sino que también potencia la calidad de vida y el bienestar general.

Por
Pequeñas acciones como caminar durante los descansos

Pequeñas acciones como caminar durante los descansos, usar las escaleras o estirarse entre tareas contribuyen al bienestar físico y mental.

Pexels

En la actualidad, muchas personas priorizan fortalecer su memoria con el objetivo de mantener la mente ágil y en óptimas condiciones. Una de las estrategias más respaldadas por la ciencia para lograrlo es el ejercicio físico regular. La inteligencia artificial destaca que actividades como caminar, correr o practicar deportes no solo mejoran la circulación general, sino que también incrementan la oxigenación cerebral, un factor clave para potenciar la memoria y preservar las habilidades cognitivas a largo plazo.

Llevar un estilo de vida socialmente activo se convierte en un factor clave para un envejecimiento saludable.  
Te puede interesar:

Esta actividad que incluye a toda la familia beneficia la longevidad de los adultos mayores: de cuál se trata

De acuerdo con las investigaciones, la actividad física incrementa el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Ese aumento en la circulación resulta fundamental para conservar las capacidades cognitivas y contribuir a frenar el deterioro mental asociado al envejecimiento. En este sentido, el ejercicio se convierte en una herramienta esencial tanto para la salud física como para la salud cerebral.

Se aconseja que los adultos sanos realicen al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, como caminar a paso rápido. Quienes prefieran rutinas más exigentes pueden optar por 75 minutos de actividad intensa, como trotar, distribuidos a lo largo de la semana. Cumplir de forma constante con estas recomendaciones puede marcar una diferencia notable en la memoria y en la salud cerebral en general.

memoria.png

Qué hábitos son los mejores para fortalecer la memoria según la inteligencia artificial

Dormir bien constituye uno de los pilares fundamentales para la memoria. Un descanso reparador permite que el cerebro consolide recuerdos y organice la información aprendida durante el día. En las fases profundas del sueño se procesan y almacenan experiencias, lo que facilita recordarlas en el futuro. Mayo Clinic sugiere que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche, ya que la falta de sueño de calidad puede afectar de manera significativa el rendimiento cognitivo.

La alimentación equilibrada también resulta clave para mantener la memoria en óptimas condiciones. Incorporar alimentos ricos en omega-3, como el salmón, las nueces o las semillas de chía, estimula la actividad cerebral y favorece el aprendizaje. Del mismo modo, los frutos rojos y las verduras de hoja verde, con su alto contenido en antioxidantes, protegen a las células del daño oxidativo. Optar por granos integrales y legumbres aporta energía sostenida, mientras que limitar el consumo de azúcares y grasas saturadas contribuye al buen desempeño cognitivo.

La estimulación mental desempeña un papel central en el fortalecimiento de la memoria. Actividades como la lectura, el aprendizaje de idiomas, la práctica de un instrumento o los juegos de lógica ejercitan al cerebro. Estos desafíos intelectuales refuerzan la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad de adaptarse y crear nuevas conexiones. Dedicar un tiempo diario a entrenar la mente ayuda a conservar mejor la información y facilita enfrentar nuevos aprendizajes con mayor eficacia.

cerebro

El manejo del estrés representa otro aspecto esencial en este proceso. Cuando los niveles de cortisol permanecen elevados debido a la tensión crónica, la memoria y la concentración se ven afectadas. Para contrarrestar ese impacto, técnicas como la meditación, la respiración profunda y el mindfulness permiten recuperar el equilibrio. Asimismo, dedicar tiempo a actividades recreativas y relajantes, como la jardinería o la pintura, fomenta el bienestar emocional y ayuda a mantener la mente clara.

El contacto social también potencia la salud cognitiva. Conversar, compartir experiencias y participar en espacios grupales estimula diferentes áreas del cerebro, además de mantener la atención activa. Este tipo de interacción no solo promueve la agilidad mental, sino que también ofrece un soporte emocional valioso. La compañía de otras personas reduce el aislamiento y previene la depresión, factores que pueden influir negativamente en la memoria y en la calidad de vida en general.

Longevidad
Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto

La organización en la vida diaria brinda un apoyo constante a la memoria. Herramientas simples como calendarios, listas o alarmas permiten reducir la carga mental y evitar olvidos. Mantener rutinas claras, como asignar un lugar fijo para las llaves o los documentos importantes, favorece la creación de patrones fáciles de recordar. Con estos hábitos, el cerebro trabaja con mayor eficiencia y destina más recursos a tareas complejas.

En conjunto, estos hábitos conforman una estrategia integral para cuidar la memoria y mantener un cerebro activo a lo largo del tiempo. Dormir bien, alimentarse de manera equilibrada, ejercitar la mente, controlar el estrés, mantener relaciones sociales y organizar la vida cotidiana fortalecen la salud cognitiva. La inteligencia artificial coincide con la ciencia en que la constancia en estas prácticas puede marcar una diferencia significativa en la memoria y en la capacidad de aprendizaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este tubérculo se presenta como una opción valiosa y fácil de incorporar.

Un experto en longevidad reveló que si comes este alimento a diario mejorarás tu salud exponencialmente

El ejemplo de este pueblo italiano demuestra que la longevidad está profundamente ligada a los hábitos y al modo de relacionarse con los demás.

Expertos revelaron los secretos de un pueblo de Italia que se destaca por su longevidad: cuáles son

La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

Qué ciudades estarían en el centro del conflicto en la Tercera Guerra Mundial según la inteligencia artificial

que idiomas seran los mas importantes para las empresas multinacionales segun la inteligencia artificial

Qué idiomas serán los más importantes para las empresas multinacionales según la inteligencia artificial

El director de ChatGpt insistió en que el debate público y global es indispensable.

El creador de ChatGPT reveló los principales 3 riesgos de la inteligencia artificial

Una joven estudiante utilizo ChatGPT de una forma muy polémica para que la ayude con su tarea.

Una niña le pidió ayuda a ChatGPT para la tarea de una forma polémica y se llevó el reto de su madre

Rating Cero

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

Murió el reconocido actor español Eusebio Poncela, de destacado rol en el cine argentino

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.
play

Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 17 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 18 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 20 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 27 minutos
Suspendieron la búsqueda de Natalia Nagovitsyna.

Suspenden el rescate de una alpinista rusa atrapada a 7.000 metros en el Pico Pobeda

Hace 29 minutos