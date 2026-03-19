La ciudad del sur argentino que está sobre la costa del océano Atlántico Este enclave fueguino junta tradición ganadera, pesca deportiva de trucha y naturaleza virgen en los confines del continente sobre las costas atlánticas. Por + Seguir en







Río Grande es la Capital Nacional de la Trucha, consolidándose como un paraíso para la pesca deportiva en un clima templado frío y húmedo. Expedia

Río Grande se encuentra sobre la costa del océano Atlántico en el norte del sur argentino, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.





La ciudad es conocida como la Capital Nacional de la Trucha, siendo un paraíso para la pesca deportiva, además de ofrecer estancias turísticas donde se puede acercarse a la vida rural y descubrir el proceso de esquila y cría de ovejas.





Entre sus atractivos destacan el Paseo de Productores y Artesanos Canto del Viento, museos y lugares históricos, además de maravillas naturales como Punta Páramo, la Reserva Natural Urbana Punta Popper, el Cabo Espíritu Santo y el Sendero Interpretativo del Humedal Costero Marino.





Las reservas naturales incluyen Corazón de la Isla, Laguna de los Patos y Bahía San Sebastián, en un clima templado frío y húmedo que requiere ropa de abrigo adecuada para cambios de temperatura, siendo recomendable una estadía de 1 a 3 días Sobre la costa del océano Atlántico en el norte del sur argentino espera la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, para quienes se atreven a vivir una aventura en un rincón especial del continente. Este destino ofrece la posibilidad de conocer sus museos y lugares históricos, visitar estancias turísticas, acercarse a la vida rural y descubrir el proceso de esquila y cría de ovejas en un entorno único de la Patagonia Argentina.

Recorrer la ciudad permite encontrarse con el Paseo de Productores y Artesanos Canto del Viento, espacio que reúne la producción y el arte local. Para quienes se aventuran a explorar maravillas naturales, el destino ofrece sitios como Punta Páramo y la Reserva Natural Urbana Punta Popper, el Cabo Espíritu Santo y el Sendero Interpretativo del Humedal Costero Marino, además de las reservas Corazón de la Isla, Laguna de los Patos y Bahía San Sebastián. Cada uno de estos espacios permite conectar con ecosistemas únicos de Tierra del Fuego.

La experiencia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mezcla historia, producción ganadera tradicional, naturaleza y actividades deportivas en un territorio que se extiende por 12.181 kilómetros cuadrados a 354 metros sobre el nivel del mar.

Rio grande Wikipedia Dónde queda Río Grande Río Grande se encuentra ubicada sobre la costa del océano Atlántico en el norte del sur argentino, formando parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la Patagonia Argentina. La ciudad tiene una superficie de 12.181 kilómetros cuadrados y está a 354 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en Río Grande Las experiencias disponibles en esta ciudad fueguina juntan tradición rural, naturaleza, historia y pesca deportiva:

Conocer los museos que preservan la historia y el patrimonio de la región

Visitar lugares históricos que cuentan el desarrollo de la ciudad en el extremo sur

Recorrer estancias turísticas para acercarse a la vida rural fueguina

Descubrir el proceso de esquila y cría de ovejas en establecimientos tradicionales

Practicar pesca deportiva de trucha siendo la Capital Nacional de la Trucha

Disfrutar de este paraíso para la pesca en ríos y lagos de la zona

Recorrer el Paseo de Productores y Artesanos Canto del Viento para conocer la producción local

Visitar Punta Páramo explorando sus paisajes costeros

Conocer la Reserva Natural Urbana Punta Popper con su biodiversidad característica

Explorar el Cabo Espíritu Santo en la costa atlántica

Recorrer el Sendero Interpretativo del Humedal Costero Marino aprendiendo sobre el ecosistema

Visitar la reserva Corazón de la Isla protegiendo áreas naturales de Tierra del Fuego

Conocer la Laguna de los Patos, espejo de agua con avifauna autóctona

Explorar la Bahía San Sebastián, importante reserva natural hemisférica rio grande Argentina.gob.ar Cómo llegar a Río Grande Para llegar a Río Grande se puede acceder por vía aérea al Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel, o por vía terrestre a través de la Ruta Nacional 3 recorriendo 2.874 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires. Se recomienda llevar ropa de abrigo adecuada para cambios de temperatura y planificar una estadía de 1 a 3 días para disfrutar de los atractivos que ofrece esta ciudad sobre la costa del océano Atlántico en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.