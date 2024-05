Juan Szela: "Mi arte se trata de convertir una situación mala en algo positivo"

Juan Szela se hizo conocido a partir de la viralización de varios de sus dibujos en el año 2018. Si bien ya desde chico sentía el amor por las ilustraciones, el fallecimiento de su mamá en el 2017 fue el detonante para que encuentre en esta forma de expresión, una manera de transformar su propio dolor en algo positivo. “El dibujo fue la forma de plasmar todo lo que me estaba pasando, transitar el duelo, y además crear una comunidad y tener llegada a personas que quizás también estaban pasando un mal momento”, explicó el artista en una charla exclusiva con C5N.

“Eran dos dinosaurios con pañuelo celeste con un meteorito verde que les estaba por caer. Muy explícita. Lo tiré en un grupo de amigos y ellos lo empezaron a compartir en sus cuentas. Yo no lo había ni firmado y se empezó a viralizar, así que tuve que firmarlo y publicarlo en una cuenta propia rápidamente”, recordó el artista sobre la que fue su primera publicación en redes sociales.





Juan Szela - Ley del Aborto

A partir de allí su crecimiento no tuvo techo. Tal vez sea sencillo analizar su éxito ya que sus obras plasman sentimientos y situaciones cotidianas que interpelan al público de una forma muy profunda y cercana. Los hace parte del dibujo, los identifica. Y más aún en un contexto de país en el que millones de personas no la están pasando nada bien. El propio Szela así lo describe: “Mi arte siempre se trató de convertir algo malo en algo bueno, transformar una situación mala de la vida en un mensaje positivo, aunque todo esté mal”.

Y este mismo arte también lo llevó publicar su primer libro llamado "Todo eso que somos", el cual combina ilustraciones originales con reflexiones de la vida cotidiana. Dicha obra editada en el año 2021 llegó a manos de Lionel Messi en el marco de una grabación de un documental que estaba realizando Juan Szela sobre la Selección. “Él re atento y buena onda. Yo aproveché y le regalé un libro firmado. Después no sé qué habrá pasado con ese libro, pero me gusta pensar que lo tiene en la mesita de luz”, expresó el artista entre risas.





Juan Szela junto a Lionel Messi

Juan Szela además, reveló a C5N que no tiene referentes puntuales en el mundo de las ilustraciones y ante la consulta sobre qué opinión tiene sobre Nik, uno de los dibujantes más cuestionados por las similitudes de sus obras con las de otros artistas, Szela no dudó: “A veces pasa que se te ocurre una idea para un dibujo y ya está hecha, pero queda en la creatividad de cada uno para crear algo nuevo y que no se note una referencia tan directa. Con eso creo que ya te digo todo”.

El joven artista actualmente se encuentra trabajando en un nuevo espacio de expresión en el que se incluirá al público de una manera nunca vista. Si bien no pudo adelantar demasiados detalles sobre la acción, reveló que será muy pronto. Además, Juan Szela aprovechó su visita para realizar una intervención en una de las paredes de la redacción de C5N.COM. “Crecer es un poquito todos los días”, reza el mensaje que acompaña un autorretrato realizado el mismo día de la entrevista y que quedará para siempre en dicho lugar.