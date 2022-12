Joaquín Furriel: "La actuación me da la sensación de liberación que en la realidad no me pasa"

Su lazo con la actuación llegó cuando en el colegio le recomendaron a sus padres de anotarlo en algún actividad donde pueda canalizar toda la energía. "Yo no llegué a la actuación porque tenía ganas de hacer teatro, sino que tenía muchos problemas de disciplina y desde el departamento de psicopedagogo recomendaron anotarme en algo creativo. En ese momento había diferentes cursos y me anotaron en teatro", rememoró.

Acto seguido, reflexionó sobre lo que significa la actuación en su vida y se sinceró: "Cuando hice una improvisación me pasó algo que me pasa hasta el día de hoy: tengo la sensación de que en la ficción funciono mucho mejor que fuera de la ficción. Me puedo conectar más; me vulnerabilizó de otra manera y me siento mucho más cercano con las personas".

En esa línea, Furriel describió que en su papel como actor "tenía la sensación de liberación cosa que en la realidad no me pasaba”:

"Es como si la ficción liberara permisos y cosas que en la realidad uno con los años te vas estructurando un poco más", sentenció.

Su relación con la popularidad

Joaquín desde niño soñaba con ser actor de repertorio, pero el destino lo llevó por diferentes caminos y de apoco protagonizó papeles en novelas. De esta forma, su perfil actoral se fue definiendo y se convirtió entre los actores más populares de la pantalla chica.

También, Furriel reconoció que en ese momento se dio cuenta que los productores son los que “deciden tu destino” y se convirtió en un galán de novelas.

Joaquín Furriel El Viaje C5N

Uno de los papeles que le valió el reconocimiento popular fue la novela Soy Gitano. "La popularidad que me generó Soy Gitano fue algo que ni yo mismo supe dónde conectar", admitió el artista.

"Me hizo sentido cuando Leonor Manzo me llamó para hacer Don Chicho en el teatro Cervantes y empiezo a ver que las sala se llenan había público que no conocía. Ahí fue cuando me dijeron ‘el tema de la popularidad no es mantenerla sino qué haces’. Creo que esa es una pregunta que uno tiene que hacerse permanentemente", reflexionó.

Su actuación y popularidad empezó a crecer, pero a él le costó darse cuenta lo que generaba su figura: "Me di cuenta cuando fui a bailar con mis amigos y uno de la nada uno vino y me pegó una piña porque la novia le habló de mí y según él yo me hice el banana. Vinieron los de seguridad y me cuidaron de otra manera".

Su relación y admiración a Alfredo Alcón

Cuando estudiaba en el conservatorio lo enviaron junto a sus compañeros a ver Los caminos con Federico para ver a Alfredo Alcón. "En ese momento, bien de estudiante, nosotros le dábamos. Pero cuando salimos de verlo fue espectacular: fue conmovedor lo que vimos, era un artista en el escenario. Tenía un trabajo de la palabra que al día de no encontré en ninguna otra colega", describió.

Con los años tuvo la oportunidad de trabajar por primera vez con él y cuando el actor le hizo un reproche, Joaquín atinó a decirle una frase que se había popularizado en la sociedad cuando se hace referencia a una actuación.

“Me dice que no le estaba pasando bien el pie del texto. ‘No te hagas el Alfredo Alcón conmigo’, le dije y ahí él, con un tono muy grave me preguntó '¿cómo?’ y al volverle a responder de la misma manera me mira y me dice ‘Ah, sos un boludo’. Me quedé helado y pensé que había tirado toda mi carrera entonces solo pude pedirle perdón ‘estoy muy nervioso’, le dije y él se dio cuenta. ‘Nos vamos a llevar muy bien porque te gusta decir boludeces como a mí'”, recordó. A partir de ese momento, la relación empezó a ser diferente y más estrecha fuera de la actuación.

Con el tiempo, Alcón lo llamó para hacer juntos Final de partida, una obra en la que el personaje estaba en los últimos días de su vida. Seis meses después de la última función, Alfredo falleció.

¿Cómo describirías tu viaje al día de hoy?

No es muy diferente a cuando con mi hermano jugábamos con unos muñequitos y armábamos películas de acción. No sé qué título le pondría ni de qué género, pero de lo que sí estoy seguro es que el motor es una fuerte necesidad de creer en la ilusión a pesar del escepticismo.